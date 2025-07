En el marco del conflicto que atraviesan los trabajadores de Copsa por el reclamo de adeudos, el presidente de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), Andrés Martínez, señaló este miércoles en rueda de prensa que la situación se mantiene incambiada y apuntó que, si en el transcurso del día no hay avances, el jueves 31 de julio se desarrollará un paro general de transporte de 24 horas.

Martínez indicó que en las próximas horas se llevará adelante una reunión con representantes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) para “seguir evaluando la situación”. Señaló que los trabajadores de Copsa están “haciendo base” en la terminal de ómnibus de Río Branco.

“La realidad es que hasta ahora no hay avances”, resaltó Martínez. Consultado sobre cuándo fue el último contacto entre el sindicato y la empresa, señaló que fue en la noche de este martes, por vía telefónica y con el abogado de la compañía de transporte. “Consultamos qué posibilidades había de mejorar la propuesta presentada inicialmente por la empresa y manifestó que no estaban dadas las condiciones para esa mejora, que no tenían los recursos como para hacerlo; esa fue la última comunicación que tuvimos”, expresó.

El presidente de la ATC resaltó que las condiciones para levantar la medida de paralización de actividades “deben ser concretas”. El sindicato reclama “el pago total de la deuda salarial” correspondiente a junio y la firma de un compromiso entre ambas partes “para saber qué pasará en agosto, cuando se deba pagar el salario de julio”. “Si hoy no hay una solución, mañana hay un paro general de transporte de 24 horas a nivel nacional”, subrayó Martínez.