La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) resolvió en la noche de este martes hacer un paro general de 24 horas del transporte el jueves 31 de julio, a raíz de la situación en Copsa.

En conferencia de prensa, el dirigente de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) Andrés Martínez dijo que la decisión de la Unott se tomó después de “una reunión extensa” y tras no haber obtenido avances en las conversaciones con la empresa. “No hemos tenido avance ninguno por parte de la empresa, ha habido una primera propuesta que se hizo efectiva, pero entendemos que no alcanza. Estamos en condiciones de decir que los trabajadores de Copsa no soportamos más la situación y queremos que se tomen algunas de decisiones que se deben tomar”, expresó. Aclaró que el paro de los trabajadores de Copsa continuará este miércoles.

Por su parte, el dirigente de la Unott Miguel Marrero explicó que el paro se hará el jueves “en caso de que no exista un compromiso de la empresa de hacer efectivo el pago de todos los salarios de junio [este miércoles], más el compromiso efectivo de cómo van a pagar julio”. Además, el cronograma de pagos deberá ser aprobado de forma tripartita, agregó.

Consultado sobre si habría un servicio de emergencia, Marrero respondió que “servicio de emergencia del transporte nunca hay, lo que existe es gente que no acata los paros. Siempre decimos lo mismo”. “Pero, además, la operativa, al ser distintos subsistemas del transporte, siempre es diferente. Por ejemplo, los compañeros del taxímetro anuncian que su paro va a ser de cero a veinticuatro. En el sistema urbano va a ser de una manera, en el sistema interdepartamental acondicionan de acuerdo a la forma de trabajo la forma de hacerlo, pero en todos va a ser un paro de 24 horas”, sostuvo el dirigente.

Marrero explicó que las medidas “son por incumplimiento de la empresa, pero además por falta de voluntad de pago. No es solamente que no paguen, es que han demostrado con su accionar que no tienen ninguna voluntad de pagar”.

El dirigente informó que este lunes al mediodía la empresa ofreció “la posibilidad de pagar 10.000 pesos”, que luego en horas de la noche del mismo día “recibieron un dinero que aparentemente les adeudaba la Intendencia de Montevideo” y “en el día de hoy [por este martes] ofrecieron 10.000 pesos más”. “Nosotros entendemos que es absolutamente insuficiente. Les estaban debiendo aproximadamente un 40% por ciento del salario de los trabajadores, más el 25% de los salarios vacacionales a todas las personas que salieron de licencia desde enero hasta julio. Y lo único que ofrecen es 10.000 pesos. Seguimos con el mismo problema, la falta voluntad de pago de la empresa es evidente, incontrastable. Y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte también necesitan ayudar, pero la empresa hasta ahora no ha mostrado voluntad de solucionar el conflicto”, añadió Marrero.

Consultado sobre qué soluciones definitivas se están planteando para resolver un problema que parece resurgir cada pocos meses, Marrero dijo que “es muy difícil” y que “el Poder Ejecutivo está planteando algunas reformas del sistema suburbano, pero eso lleva tiempo”. “También está planteando un refuerzo financiero que lo está previendo en el presupuesto, que se va a presentar en agosto y seguramente se va a aprobar en los próximos meses”, agregó.

El dirigente concluyó subrayando que la situación “es insostenible para los compañeros de Copsa, para el conjunto de la Unott y también para los pasajeros, que no saben cuándo, debido a esa falta de voluntad de la empresa, van a tener transporte y cuándo no”. “Seguimos insistiendo en que no puede ser que la empresa haga lo que quiera, que no puede ser que la empresa siga teniendo la impunidad que tiene, y que el Poder Ejecutivo debe ser mucho más enérgico a la hora de controlar y eventualmente tomar medidas, y si esta empresa no puede cumplir con esos servicios, que los cumpla otra empresa”, finalizó.