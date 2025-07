Este martes, en conferencia de prensa, la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) informó sobre la situación que atraviesan los productores que la integran y las razones que originaron el desborde en la remisión del producto, como consecuencia directa de las medidas adoptadas por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y la decisión de esta empresa de cerrar la planta 14, en el departamento de Rivera.

El presidente de la gremial, Álvaro Quintans, dijo que mantuvieron “un conflicto duro el fin de semana y hubo inconvenientes después de que Conaprole anunciara el cierre de la planta de Rivera para el 31 de octubre”, y señaló que los videos que circularon en redes sociales donde se observa a un productor derramando leche “fueron reales”. “Lo verificamos el viernes y confirmamos que eran verdaderos”, agregó.

Sobre la mencionada acción, el directivo comentó que “si se observa en los videos, hubo un desborde de los tanques, ante lo cual el productor tuvo que hacerlo. Incluso se llenaron tarrinas, se buscó todas las alternativas posibles. Lo más preciado para cualquier productor son las vacas y el producto final. A nadie le gusta tirar leche”.

“La leche es el producto final después de muchas horas de trabajo que tenemos los productores lecheros, pero es bueno explicar por qué hay que ordeñar las vacas, ¿no? Hay que ordeñar las vacas regularmente, porque si no se provoca una congestión mamaria. Si no se ordeñan, se produce mastitis. Hay que cuidar a los animales”, dijo Quintans, y recalcó que “hay que producir leche de calidad para el mercado interno y para el internacional, lo que también significa proteger determinados parámetros”.

Sobre la situación de los animales, sostuvo que “hubo entre seis y siete horas de atraso en planta”, y mencionó que una vaca produce un litro y medio por hora. Sobre esto, resaltó que “no es que produzca 20 litros en el momento que se ordeña, y cada hora que se atrasa el ordeñe es un litro y medio más de leche que va a la ubre. Después de más de cinco o seis horas de retraso, no hay animal que pueda resistir eso”.

Por esta decisión, agregó que “es difícil cuando dicen que la cooperativa tiene que tener un camión para todos los tanques que se reciben. Hay 1.600 productores con 1.800 tambos; es imposible estar. Por suerte no fue mucho lo que se derramó. Hay videos que muestran que el viernes 11 por la noche, en la planta de Villa Rodríguez, había 40 camiones, que por 25.000 litros cada uno equivalen a un millón de litros. Es mucha leche, es la cuarta parte de lo que ingresa a Conaprole hoy”.

Esto significó que “esos camiones quedaron en cola, no se tiró la leche, sino que se desbordó, y esos camiones quedaron en espera. Si había un millón de litros de leche en espera, había muchos otros litros que no se estaban procesando”, añadió. Con relación a qué cantidad de leche fue derramada durante la ejecución de las medidas tomadas por el sindicato, explicó que “no hay información precisa de eso porque los productores no están reportando esta información. Sí aseguran que es una cantidad importante, pero no hay datos específicos”.

Cierre en Rivera

En cuanto a las consecuencias que provoca la decisión de Conaprole de cerrar la planta 14, el directivo dijo que “hay dos cosas importantes: una, que los funcionarios no quedarán sin trabajo, sino que serán trasladados a otras plantas, con un seguro de paro incentivado, y de parte de la empresa habrá además un subsidio para que estén contemplados”, y por otro lado “los productores de Tacuarembó y Rivera, que remiten a la planta de Rivera, quedarán también remitiendo, van a estar contemplados, no va a quedar nadie por el camino”.

De la situación de los 22 trabajadores de la planta, explicó que Conaprole “se ha comprometido a buscar una solución para todos; nadie va a ser despedido”. “Eso es muy importante, porque cuando hubo empresas que se fueron y firmas multinacionales de la industria láctea que se han ido de un día para otro, no hubo ningún conflicto en el país”.

“La planta de Rivera es muy chica, con maquinaria de muchos años, donde a escala de producción de materia prima hace 20 años tenía un ingreso de unos 50.000 litros y hoy es de unos 20.000 litros. El consumo de leche fresca en el país cae año tras año”, concluyó.