Un grupo de unos 20 trabajadores que cumplía tareas para la empresa Octamel, vinculada al frigorífico Beeders & Packers Uruguay (BPU) -actualmente administrado por el grupo Minerva- denunció que la empresa no cumplió con los pagos correspondientes a los trabajadores, quienes quedaron desempleados tras la finalización de los seguros de paro, según señaló a la diaria el asesor legal de los trabajadores, Hugo O’Neil.

El abogado apuntó que los trabajadores fueron enviados al seguro de paro entre setiembre y octubre del año pasado, y una vez que finalizó el subsidio la empresa no los retomó nuevamente. “Octamel es una empresa complicada. No pagan. Empezamos a citarlos al Ministerio de Trabajo a Octamel y a BPU, junto a Minerva Food como tercero responsable por la ley de tercerización; hemos tenido una catarata de audiencias y sucede que el pago que debían realizar el 23 de junio no lo hicieron, solo dan excusas”.

Según O’Neil, la empresa sostiene que “tuvo que hacer frente a otros trabajadores de otro lado”, y que por lo tanto “debíamos esperar, ya que ingresará dinero para pagar, pero tenían que haber pagado entre enero y febrero y estamos a una semana de iniciar agosto”. El abogado señaló que la próxima semana presentarán “los convenios firmados al juez, homologados por el Ministerio de Trabajo en Durazno, en los cuales ya consta el incumplimiento de Octamel para ver si intima el pago y logramos cobrar algún interés”.

Consultado sobre la eventualidad de que la empresa no pague, O’Neil sostuvo que, en ese caso, se procedería a ejecutar un proceso de ejecución de laudo laboral, que “es similar a un embargo”.

En cuanto a la situación actual de los trabajadores, el abogado señaló que “hay algunos desempleados y otros que no”. “Al menos la mitad de ellos están desempleados, mientras que los otros han encontrado alguna oportunidad laboral pero en otro tipo de empleos o tareas”, apuntó.