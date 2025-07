Funcionarios que cumplen tareas para Colonia Express, representados por un comité de base del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), aguardan que en los próximos días la empresa se exprese sobre una serie de reivindicaciones y reclamos realizados aproximadamente desde hace un año, todos relacionados con derechos y beneficios laborales, los cuales no han sido respondidos, pese a la existencia de negociaciones bipartitas, con conocimiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Pablo Pirez, secretario general del Suntma, dijo a la diaria que “lo que se está pidiendo es que se reglamente y respeten los descansos intermedios, y que se proporcione más personal para cumplir con las tareas, por lo menos cuando la venta de pasajes así lo demanda. Esto debería estar reglamentado, que ante una capacidad máxima del barco se requiera de determinado personal y cuando hay menos, otra cantidad de trabajadores”.

Comentó que “eso no está sucediendo, los trabajadores están atendiendo de la misma manera a un barco que sale completo que a un barco que sale por la mitad de pasajeros. El recargo de tareas se nota mucho”, y acotó que “eso no lo define la empresa, sino que es la dotación de explotación que tendría que tener la embarcación. La Prefectura exige una tripulación mínima, que a todas luces no es la que se necesita cuando el barco lleva pasajeros. Es una dotación cuando el barco está vacío. Eso es el mínimo que exige Prefectura, y está siendo insuficiente”.

Acerca de las diferencias con la empresa, el dirigente dijo que muchos de los temas tuvieron como origen el segundo semestre del año 2020, mientras transcurría la pandemia por covid-19. En ese periodo, la empresa denunció de forma unilateral el convenio colectivo, lo que originó la caída de distintos acuerdos -dentro del convenio-., esto con trabajadores en el seguro de paro y sin la posibilidad de establecer un nuevo marco de negociaciones entre las partes.

De las negociaciones, dijo que comenzaron “con conversaciones bipartitas en los primeros meses del 2024” y luego observaron que “como estrategia de negociación era importante que el MTSS estuviera al tanto de que estábamos negociando”. “Entonces, el MTSS está siendo testigo desde hace un año de las conversaciones. Hemos hecho distintas propuestas a la empresa, por estos derechos y/o beneficios, y no hemos tenido respuesta, ni contrapropuesta ni nada”, agregó.

Pirez informó que dirigentes del Suntma se reunieron con el titular del MTSS, Juan Castillo, y con el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puig, y que en esa instancia comunicaron las dificultades que tienen con la empresa y el “problema de concepto grande en cuanto a lo que es el trabajo del marino mercante, con las horas del trabajo, el descanso, las guardias y demás”.

Sobre la situación actual, dijo que en Colonia Express, el personal trabaja con el régimen denominado “dos por dos por tres por tres”, que significa que los trabajadores están “dos días a bordo, dos días descansando en la casa y después pasan a estar tres días a bordo y otros tres días descansando, y vuelven a estar dos días a bordo, y así sucesivamente”.

Explicó que si bien, en todo un mes, tienen 15 días de trabajo y 15 de descanso, recalcó que los días de trabajo son “estar a la orden las 24 horas, y no son 15 días de ocho horas diarias”. “No es que estén trabajando las 24 horas, pero están fuera de su ámbito y de su país, porque pernoctan en Buenos Aires habitualmente. Y nunca saben cuándo terminará la jornada laboral, porque si el barco se demora por condiciones climáticas o técnicas, pueden estar más horas trabajando. Por eso las jornadas llegan a veces a ser de 16 horas. Además, cuando hay muchos pasajeros, los descansos intermedios no se cumplen en tiempo y forma tampoco”, añadió.

Pirez destacó que la última reunión, de carácter tripartito fue el jueves pasado y que la próxima “es el 15 de julio”. “Esperamos tener alguna novedad”, auguró.

De no haber avances en esa fecha, “la idea es pedir al Consejo de Salario, que es el órgano superior de mediación tripartita, que intervenga haciendo alguna propuesta de acercamiento, que vea cómo se puede mediar en este tema, para en el marco de las negociaciones y el diálogo, resolverlo. Además, advertimos a Puig que nos presentaremos a realizar las denuncias correspondientes”.

En cuanto a las medidas adoptadas dijo que desde hace algunas semanas los viernes se viene informando a los pasajeros en la Terminal del Puerto de Colonia sobre la situación que atraviesan los trabajadores de la empresa. “No estamos en conflicto, y no estamos paralizando nada”, afirmó el dirigente, quien sostuvo que “decidimos difundir el tema, porque se consideró que como estamos actualmente, no estamos teniendo resultados”.