Tras la ocupación de la refinería de La Teja que la Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) llevó adelante este viernes durante unas horas, en reclamo de mayor presupuesto e ingreso de personal, la empresa emitió un comunicado en el que rechazó las medidas sindicales y las consideró “desproporcionadas”.

A su vez, agrega el comunicado que están “apartadas del espíritu de diálogo demostrado en todas las instancias de negociación que se han mantenido” desde el inicio de la gestión actual.

Según la empresa, el directorio “sostuvo un canal de comunicación fluido y constructivo, con el objetivo de alcanzar acuerdos” y, pese al escaso tiempo concurrido, “se han logrado importantes avances y se ha comprometido la apertura de una negociación hacia la firma de un nuevo convenio colectivo”.

“Las medidas accionadas por Fancap “causan distorsiones y generan inconvenientes que en nada contribuyen al rol que debe cumplir Ancap en la sociedad uruguaya”, se señala en el documento.

Según el comunicado, este martes, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se acordó continuar las conversaciones en una instancia bipartita fijada para el próximo martes.