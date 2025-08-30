autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para evaluar la implementación del acuerdo celebrado el pasado lunes 5 de agosto con la empresa.

El presidente de la ATC, Andrés Martínez, dijo a la diaria que, tras cerrar el acuerdo, la empresa pagó el 50% del salario de julio el 8 de agosto, y que una semana después depositó otro 25% a los trabajadores dependientes. El 25% restante lo abonó en esta última semana de agosto. Sin embargo, señaló que, hasta la fecha, aún se adeuda un 50% del salario del mes anterior a los accionistas.

Mencionó que tanto el cumplimiento con los trabajadores dependientes, como lo adeudado con los accionistas fueron temas abordados en la reunión con autoridades de la secretaría de Estado. Asimismo, Martínez indicó que, en el transcurso de la semana próxima, se llevará a a cabo una reunión bipartita a pedido de la empresa para dialogar acerca del pago del presentismo. En la reunión, se analizará si el presentismo se abonará a los trabajadores que tienen faltas por haber adherido a medidas resueltas por el sindicato.

Por otra parte, el dirigente explicó que la empresa está a la espera del pago correspondiente al fideicomiso 3, destinado a la renovación de flota, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dicho pago debería de efectuarse antes del 16 de setiembre. Para Copsa y las empresas suburbanas, es vital que dicho pago se realice antes de esa fecha, ya que deben cancelar un préstamo puente. “Es la fecha que tiene el Banco República, sino se dará ejecución tanto a Copsa como a las demás empresas del sector que utilizaron los dineros de ese préstamo puente”, explicó.

“El préstamo puente fue para el sector suburbano, y fue de unos 7 millones de dólares. Copsa recibió el 48% de ese monto, pero la cancelación que se debe de realizar es por el monto total”, dijo Martínez, quien agregó que el fideicomiso 3 para el sector del transporte suburbano destinaría entre 41 y 43 millones de dólares, de los cuales, un 48% sería para la empresa Copsa. Al total del fideicomiso, se le debe restar la suma de 7 millones, adelantada en mayo de 2024.

En referencia a la deuda correspondiente al salario vacacional de los trabajadores que hicieron uso de su licencia desde enero hasta la fecha, se abonará cuando la empresa reciba los recursos del fideicomiso 3. En tanto, consultado sobre el pago del salario correspondiente a agosto de este setiembre, indicó que un 50 % debe ser abonado antes del miércoles 10, mientras que la Comisión Directiva espera que el 50 % restante se pague en una sola cuota y no en dos, como ocurrió en agosto con el sueldo de julio.