Este lunes, representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de Copsa, de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte y de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) alcanzaron un acuerdo ante la Dirección Nacional de Trabajo, por el que la empresa de transporte suburbano de pasajeros se comprometió a pagar los salarios de julio durante agosto y de la siguiente forma: “El 50% del salario el día 11 de agosto sujeto a que la empresa perciba la partida del Fideicomiso del Gasoil del MTOP [Ministerio de Transporte y Obras Públicas] y abonos de estudiantes del STM”, “25% del salario el 15 de agosto” y “el restante 25% del salario el 26 de agosto”.

Además del pago de salarios adeudados, en la reunión se trató otro de los reclamos de los trabajadores: que no se descuente el presentismo por los días en los que hubo medidas de paralización. Sin embargo, según el acta del acuerdo, esto aún no se resolvió y ambas partes acordaron reunirse en una bipartita esta semana para tratar este tema; de no llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá convocar nuevamente al ámbito tripartito, en el que participará el gobierno.

Asimismo, se acordó que una vez que Copsa reciba el dinero del Fideicomiso del Transporte Colectivo Suburbano número 3, debe abonar “todo lo adeudado por salarios a los trabajadores, entre otros”, como el salario vacacional o algún remanente de salarios, en caso de que haya pendiente.

Por último, las partes acordaron continuar con el tratamiento de los temas pendientes en la comisión de seguimiento que se reunirá la última semana de agosto. Según explicó en una rueda de prensa el presidente de ATC, Andrés Martínez, este ámbito “va a hacer un seguimiento de la situación de la empresa” y así, a fin de mes, evaluará la propuesta de la empresa para abonar los sueldos de setiembre.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo que esta semana empiezan a trabajar de manera bipartita y agregó que el MTSS “siempre” está “monitoreando” todas las instancias que se generen.

Consultado sobre cómo se va a reestructurar la empresa, Martínez apuntó que Copsa “manifiesta que está esperando los recursos necesarios para acomodar sus economías”. “Nosotros aspiramos a que el salario no sea un tema de discusión, que tiene que ser cobrado el día 10, y a no tener que llegar de vuelta a tomar medidas y molestar al usuario, que al final es uno de los perjudicados en todo esto”, afirmó.