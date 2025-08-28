En julio de 2025 la tasa de desempleo se ubicó en 6,9%, lo que representa el valor más bajo del indicador desde diciembre de 2017, según el Boletín Técnico de actividad, empleo y desempleo dado a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Vale recordar que luego de diciembre de 2017 el valor más cercano al de julio fue en diciembre de 2021, cuando se ubicó en 7,0%.

Por su parte, la tasa de actividad en julio se situó en 64,2% y la de empleo en 59,8%.

Según el informe del INE, la actividad se ubicó en 65,3% en Montevideo y en 63,6% en el interior, el empleo en 60,8% en la capital del país, y en 59,2% en el interior, mientras que el desempleo se situó en 6,9% tanto en Montevideo como en el interior.

El INE también informó sobre estas tasas según el sexo. La actividad fue de 72,1% en hombres y de 57,0% en mujeres, el empleo fue de 68,2% en hombres y de 52,1% en mujeres y el desempleo fue de 5,4% en hombres y de 8,6% en mujeres.

Por edades, el desempleo se ubicó en 23,4% en personas de entre 14 y 24 años, 8,3% en personas de entre 25 y 29 años, 5,4% en personas de entre 30 y 34 años, 4,3% en personas de entre 35 y 44 años, 3,6% en personas de entre 45 y 54 años, 3,8% en personas de entre 55 y 64 años, y 2,5% en personas de 65 años y más.