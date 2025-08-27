La Junta Departamental de Rivera realizó este martes una sesión extraordinaria con la participación de dirigentes de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y los tres diputados departamentales del Partido Colorado (PC) y el Frente Amplio (FA), debido al reciente cierre de la planta industrial 14 de Conaprole, ubicada en ese departamento.

En una moción firmada por el intendente Richard Sander, los diputados Marne Osorio (PC), Martí Molins (PC) y Rubenson Silva (FA), el secretario general de AOEC, Luis Goichea, y el presidente de la Junta Departamental, Heber Freitas, los participantes de la sesión extraordinaria rechazaron la resolución de Conaprole, reclamaron la revisión de la decisión, “activando la reapertura”, y solicitaron una reunión “a la brevedad” con el presidente de la República, Yamandú Orsi, por este tema.

Antes de la sesión extraordinaria de la Junta Departamental, la dirigencia de AOEC mantuvo dos reuniones: una con el jefe departamental, Sander, y otra con los trabajadores de la planta 14. En ambos encuentros se analizaron las acciones llevadas a cabo hasta el momento, así como los posibles pasos a dar en caso de que la planta se cierre definitivamente.

Asimismo, el próximo viernes el sindicato comenzará con una serie de asambleas en aquellos puntos del país donde hay plantas de Conaprole. Por otra parte, AOEC informó que desde el sábado 23 no se realizó el transporte de leche y subproductos a los departamentos de Rivera y Artigas; recién este miércoles sobre las 10.00 llegó desde Montevideo a Rivera un camión con leche y productos lácteos. Según el sindicato, esto se debió a una decisión de Conaprole. El sindicato advirtió además que la entrega de estos productos se realizó “en la calle”, lo que incumple la normativa vigente.