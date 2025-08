Las autoridades de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) comparecieron este miércoles ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para abordar el conflicto que tiene paralizado al sector.

Al término de la reunión, el presidente de la CIPU, Juan Riva Zucchelli, dijo a la diaria que la gremial empresarial expuso en la comisión “por qué entendemos que estamos en esta situación con una violación del convenio”. “Lo que pretendemos es salir a trabajar y poder discutir las cosas que haya que discutir, [pero] el problema es que eso lo planteamos hace casi 70 días y hoy estamos en foja cero”, afirmó.

El principal reclamo de los trabajadores, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), es la incorporación de un tripulante más por embarcación para regular los horarios de trabajo y descanso. Las cámaras sostienen que las embarcaciones no tienen capacidad locativa para esto, y apuntan, además, que la reivindicación del sindicato no forma parte del convenio colectivo vigente.

Según Riva Zucchelli, el reclamo del Suntma “carece de sentido” dado que “no se precisa un tripulante más”. “Por este conflicto está parada la flota de altura, [pero] todos los barcos congeladores no tienen el problema, entonces, el problema deja de ser un tema de marinero sí o marinero no, de descanso sí o descanso no, de guardia sí o guardia no; si no estarían los barcos congeladores trabajando”, expresó.

En cuanto al estado de la negociación, Riva Zucchelli señaló que actualmente “no hay ninguna propuesta diferente”. “Las cámaras hicieron alguna propuesta sobre variaciones en la composición de la tripulación, sin subir un marinero más a bordo. Pero nos mantenemos en la postura de que hay que cumplir el convenio y nada más; es lo que hay que hacer”, manifestó.

Gabriel Otero: “El conflicto está muy difícil”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, el diputado del Frente Amplio Gabriel Otero, dijo a la diaria que “el conflicto está difícil y sigue difícil”.

En cuanto a la comparecencia de la CIPU, Otero señaló que “ellos plantean que pueden ir evaluando en gradualidad cuáles serían las guardias frente al timón e ir cambiando algún método, pero no se plantean la cuestión de fondo, que es incorporar un marinero más”. “Siguen diciendo que la tarea en sí misma es una labor de conocimiento y práctica de los marineros”, añadió.

“Las dos partes tienen propuestas diferentes. Lo que plantea la patronal es subir dos marineros de nacionalidad extranjera y quitar dos marineros uruguayos, algo que profundizaría el conflicto, desde mi punto de vista”, señaló el diputado frenteamplista, y mencionó que el Suntma, en tanto, propone “sumar a un grumete que realice prácticas y de esa manera acordar salir al mar y seguir negociando soluciones”. “Por ahora estamos intentando hacer visible la situación, de plantear alguna pregunta y estar en contacto con el Poder Ejecutivo. Ese es nuestro rol”, agregó.