La Federación Nacional de Empleados y Obreros Municipales reunió recientemente a sus delegados en la ciudad de Trinidad, Flores, en el marco de un congreso nacional del gremio. En diálogo con la diaria, el presidente de la federación, Luis Comba, señaló que entre los funcionarios municipales hay preocupación por la cantidad de despidos que se han dado tras la asunción de los nuevos gobiernos departamentales.

Comba señaló que el escenario de mayor complejidad está en Cerro Largo, donde ya fueron desvinculadas unas 230 personas. En Artigas, en tanto, se contabilizan 51 despidos, y en Río Negro, otros 70 ceses.

Con respecto a las acciones que llevará adelante la federación para intentar detener la cantidad de despidos, Comba señaló que el gremio ya solicitó una reunión con el Congreso de Intendentes para abordar el tema. Apuntó además que se está trabajando “muy de cerca” con el PIT-CNT, así como con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Mencionó que ya hubo conversaciones por este tema con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Asimismo, Comba señaló que la federación resolvió adherirse al paro convocado por la central sindical para este martes 12 de agosto. Si bien el PIT-CNT convoca a un paro parcial, entre las 9.00 y las 13.00, la federación, al igual que otros gremios del sector público, resolvió sumarse a la medida con un paro de 24 horas.

En cuanto a la situación actual de la federación, Comba aseguró que el gremio está atravesando “un momento de transformación”. “Antes estaba dividida y ahora está unificada por nueve asociaciones con el objetivo de intentar cambiar y mejorar al sector municipal, que ha sido castigado por el sistema político”, manifestó.