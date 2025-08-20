El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) había convocado a una reunión el martes al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y a las dos gremiales empresariales del sector, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), en el marco del conflicto que atraviesa la industria pesquera desde hace ya varias semanas. Sin embargo, una vez más, solo el sindicato asistió al encuentro.

A través de una carta dirigida al titular del MTSS, Juan Castillo, las cámaras pesqueras explicaron los motivos por los cuales no concurrieron a la reunión. “Consideramos que es apresurado pretender reunir a las partes, después de lo que la otra parte ha provocado”, expresaron, en referencia a las pérdidas, que según las gremiales, han ocasionado en el sector las medidas dispuestas por el Suntma.

“Las empresas hemos dicho que esta dirigencia sindical no es un interlocutor válido con quien poder avanzar en el proceso refundacional que hemos planteado. Como ya lo hemos expresado, estamos decididos a refundar la pesca y lo vamos a hacer independientemente de las decisiones de un sindicato, que es el principal responsable de la crisis del sector”, manifestaron la CIPU y la CAPU.

Para las gremiales, “la prioridad ahora no es dialogar con los mismos que provocaron este desastre”, sino “salir a trabajar”. En tal sentido, señalaron que convocarán a trabajar a algunas de las personas que se inscribieron en el llamado que abrieron días atrás, “sin importar si están sindicalizados o no”.

Las cámaras pesqueras afirmaron que en el marco del conflicto con el Suntma “hubo una violación del convenio vigente”, que ocasionó “un efecto devastador en miles de trabajadores de todo el sector, generando pérdidas millonarias para el país”. “Una vez que se normalice la actividad, y antes de encarar los cambios en materia de relaciones laborales que el sector precisa, tenemos una agenda de trabajo muy intensa con diversos organismos públicos, para generar las condiciones que permitan la reactivación, después de esta crisis”, agregaron.