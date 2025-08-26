Un trabajador de 51 años que operaba una retroexcavadora murió este lunes 25 de agosto cuando un muro le cayó encima.

El accidente ocurrió en el barrio Sayago, en la esquina de María Orticochea y la avenida Eugenio Garzón, cerca de la Facultad de Agronomía. En el predio está previsto construir el proyecto de edificación denominado “Centro Comercial Montevideo Norte”, aprobado en mayo por la Junta Departamental de Montevideo, que incluye un centro comercial, espacios públicos y viviendas.

El jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, Víctor Fagúndez, informó a Subrayado que al arribar al lugar encontraron la estructura colapsada arriba de la cabina de la máquina y a la persona fallecida. Bomberos hizo el vallado de la zona para recuperar el cuerpo de la víctima e iniciar la investigación.

Por motivo de duelo, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó para este miércoles un paro nacional parcial de 9.00 a 13.00. El gremio informó que el trabajador fallecido figuraba como empleado de la empresa Oddone Zunino, dedicada a tareas de demolición y excavación.

El Sunca reivindicó nuevamente su pedido de una “convocatoria a un diálogo nacional sobre la seguridad y salud laboral”, así como la aprobación de una ley nacional sobre estos temas. Además, solicitó que se amplíe el cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se hagan campañas institucionales de sensibilización y que se cree una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales.

Hasta el 6 de agosto se habían registrado 31 accidentes laborales con resultado fatal, de los cuales el 33% ocurrieron en la industria de la construcción. Además, entre enero y agosto, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social efectuó 1.098 actuaciones inspectivas en la industria de la construcción, de las cuales surgieron 93 clausuras preventivas y 18 cierres totales.