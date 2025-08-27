Una delegación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se reunió este miércoles con el Poder Ejecutivo, representado por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Economía y Finanzas (MEF), y las oficinas de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y Nacional de Servicio Civil (ONSC), para definir las pautas salariales para los funcionarios públicos, previo a la presentación del proyecto de Presupuesto 2025-2030.

A la salida, el presidente de COFE, Martín Pereira, dijo en una rueda de prensa que el Poder Ejecutivo “cambió la propuesta” que había hecho el martes, modificando “las condiciones del acuerdo”. Sostuvo que en la reunión de este miércoles la delegación de COFE se presentó para “ver la redacción del preacuerdo y presentarlo ante la asamblea” que ya estaba convocada, pero “hoy en día no tenemos acuerdo y parece difícil que lo vayamos a tener”.

Pereira dijo que el Poder Ejecutivo informó que había cometido “un error en sus números”, ya que consideraban medidas para poco más de 1.000 trabajadores, cuando en realidad tenían que tener un alcance de 5.500 funcionarios. Por otra parte, dijo que “no le dieron los números definitivos” a COFE “porque no los tenían”. “No podemos dejar a más de 4.000 trabajadores fuera de un planteo que trabajaba el Poder Ejecutivo”, agregó el dirigente.

Pereira expresó que una de las diferencias centrales entre las partes radica en una partida destinada a los trabajadores que ingresaron al Estado a partir del 1° de enero de 2023 y que no la cobran, y que la intención de COFE es regularizar esta situación. “El Poder Ejecutivo nos plantea hoy que esa partida no está arriba de la mesa o que no sería ni una tercera parte de lo que se cobra. Entonces, nos cambian las reglas de juego cuando veníamos a firmar. Hoy no firmamos, y estamos lejos de llegar a un acuerdo”, sostuvo.

La próxima reunión entre las partes será este jueves a las 10.30 en la Dirección Nacional de Trabajo. Para Pereira, “siempre hay espacio para negociar, incluso en la propia reunión”, y añadió que en la instancia de este miércoles “se le planteó al gobierno que hay voluntad de llegar a un acuerdo y para eso trabajamos, pero si cambian las condiciones en el minuto final es muy difícil acordar algo”.

“Si no hay acuerdo, las medidas están sobre la mesa. La asamblea decidirá el plan de acciones a tomar de cara al Presupuesto nacional, y no la discusión de un preacuerdo que se pretendía analizar. No se descartan movilizaciones y, si no se acuerda, tendremos las manos libres para tomar las acciones sindicales que consideremos pertinentes”, concluyó.