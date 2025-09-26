En agosto de este año, el desempleo creció levemente con respecto a julio y se ubicó en 7%, y sucedió lo mismo con la tasa de actividad que aumentó de 64,2% a 64,4%, mientras que la tasa de empleo se mantuvo en 59,8%, según el informe de Actividad, Empleo y Desempleo del Instituto Nacional de Estadística publicado este viernes.

Si bien no hay diferencias notorias en las tasas entre Montevideo y el interior del país, la tasa de actividad en la capital se ubicó en 65,7% y en 63,5% en los demás departamentos; se dio una estimación similar con la tasa de empleo, que se ubicó en 61% y 59,1% respectivamente. Por otro lado, en Montevideo la tasa de desempleo fue de 7,1% y en el interior de 7%.

Al desagregar por sexo, aunque existe una diferencia estructural entre ambos, el desempleo descendió ligeramente en las mujeres, ya que pasó de 8,6% a 8,3%, mientras que en los hombres hubo un aumento de 5,4% a 5,9%. En cuanto a la tasa de empleo, pasó de 52,1% a 52,4% en las mujeres, y hubo un descenso de 68,2% a 67,9% en los hombres; la tasa de actividad se ubicó en 57,2% en las mujeres y en 72,1% en los hombres.

Entre las personas de 14 a 24 años, el desempleo se ubicó en 23,2%, y le sigue las personas de 25 a 29 con una tasa de desempleo de 9,4%. La tasa de empleo más alta se registró en las personas de entre 35 a 44 años con 88,6%, así como la tasa de actividad que es de 92,9%.

Por otro lado, según el INE, de las personas ocupadas el 9,7% está subempleada, y el no registro a la seguridad social se sitúa en 22,3%.