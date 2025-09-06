Un grupo de extrabajadores de La Vienesa, decidido a conformar una cooperativa para gestionar uno de los locales que cerraron meses atrás, convoca a un festival solidario con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los costos asociados a la obtención de la personería jurídica, así como ciertas certificaciones requeridas por el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y el Banco República.

Los trabajadores necesitan recaudar entre 100.000 y 130.000 pesos. El evento se llevará a cabo el 20 de setiembre, de 12.00 a 18.00, en el local de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, ubicado en Luis Alberto de Herrera 3972, y contará con una grilla de espectáculos.

El presidente de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, Luis Echevarría, dijo a la diaria que la organización ha acompañado y respaldado a los trabajadores en los pasos hacia la creación de la cooperativa, así como en la organización del festival. Al respecto, dijo que se venderán rifas para participar del sorteo de productos, y que también se venderá comida y bebida.

Por otra parte, el día miércoles 10 a las 14.00, dirigentes de la Mesa Coordinadora del Pan, junto a los extrabajadores de La Vienesa, mantendrán una reunión con la presidenta del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop). “En esa reunión nos dirán qué pasos se deben seguir y de qué manera el Instituto puede guiar y asesorar en estos temas”, dijo. Además, se buscará coordinar con Inacoop la realización de talleres de capacitación, para que los trabajadores reciban información y detalles sobre lo que implica la creación de una cooperativa. “Deberán aprender que serán trabajadores y patrones a la vez”, sostuvo el dirigente.