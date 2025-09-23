Con la asistencia y colaboración de la Mesa Coordinadora del Pan, un grupo de extrabajadores de La Vienesa desarrolló un festival el sábado y los fondos recaudados serán utilizados para obtener la personería jurídica y abonar algunos trámites ante la DGI y el BPS, a fin de completar pasos que permitan avanzar en el proyecto de la cooperativa, para gestionar uno de los locales cerrados meses atrás.

El presidente de la Mesa Coordinadora, Luis Echevarría, dijo a la diaria que el festival se realizó en el local de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines. Con la venta de entradas al evento y lo recaudado a través de bonos solidarios entre trabajadores y dirigentes sindicales, generaron aproximadamente 100.000 pesos. Al evento concurrieron más de 100 personas y hubo agrupaciones de canto popular, danza y folclore, rock, artistas melódicos y tropicales; el principal invitado fue Gerardo Nieto, quien participó de forma solidaria, junto con Carlos Fernández.

“Desde lo político, para la Mesa del Pan y Afines se cierra una etapa de acompañamiento que comenzó con el conflicto, con la ocupación y luego la salida del conflicto”, recordó Echevarría. “Estos temas hay que visibilizarlos, porque, en un contexto en el que día a día, en la industria manufacturera, se siguen cerrando fábricas y perdiendo puestos de trabajo, es muy válido esto de conformar una cooperativa y obtener trabajo”.

Agregó que hasta el momento se han dado todos los pasos y el grupo va camino a que, por intermedio de una cooperativa, se autogestione una panadería. También destacó que se trabajó mucho en la adaptación del escenario que quedó tras el cierre y que esto lleva a la reflexión de que “pueden ser dueños de su propio trabajo. Y lo que a veces no logran hacer los gobiernos, con voluntad, lo terminan logrando ellos”.