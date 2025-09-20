La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores recibió el jueves a delegaciones de varios sindicatos, que expusieron las dificultades y conflictos que actualmente se desarrollan a nivel nacional.

Ante legisladores del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, comparecieron el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, (Foica), la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Afgap), la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) y el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas.

El presidente de la Comisión, Gustavo González, sostuvo a la diaria que, por el trabajo que desarrolla la comisión, esta es “como un CTI social”, ya que se escuchan las exposiciones de federaciones y asociaciones, y luego se busca realizar gestiones y articular entre los actores para encontrar soluciones. Afirmó que no encuentra problemas en el debate ni en el tratamiento de la Comisión, y que “hay acuerdo en tratar de resolver los problemas que aquejan a las distintas delegaciones”. Al respecto, expresó: “Estoy muy preocupado en general por la situación de los trabajadores de la industria privada”, donde “uno se encuentra con atropellos que, por lo menos, pensé que ya en el siglo XXI no existían”.

Con respecto a las presentaciones, dijo que los delegados del Sunca “fueron muy claros con respecto a su preocupación frente al tema de los accidentes laborales”. Pese a que se cuenta desde hace 11 años con la ley de responsabilidad penal empresarial, señaló que “en el último año la cantidad [de accidentes] se ha disparado, y los trabajadores del Sunca plantearon la necesidad de legislar sobre la siniestralidad en general”.

En la industria frigorífica, en tanto, González resaltó que “nada más y nada menos que 2.000 trabajadores son los que actualmente están en el seguro de paro”. La delegación de la Foica planteó la creación de un espacio con todos los actores para discutir “cuál es la perspectiva de la industria cárnica, principalmente por sus fuentes de trabajo”. El legislador consideró que fue “muy claro el planteo de la Foica”, y señaló que hay acuerdo entre los senadores con respecto a “generar una actividad que permita unificar criterios para impulsar la industria y el trabajo a nivel de la problemática de la carne”. A su vez, sostuvo que las cámaras empresariales del sector también “tendrán que venir al Parlamento”.

En cuanto a los trabajadores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo que plantearon su preocupación por dificultades que han tenido con las autoridades respecto a la firma de un preacuerdo. Señaló que la Comisión acordó convocar a las autoridades de esa cartera “para escuchar todas las campanas, y ver si se puede gestionar el cierre y firma de un acuerdo entre el sindicato y el Ministerio”.

En tanto, Afcasmu concurrió a la Comisión al siguiente día de las elecciones en la mutualista, en las que ganó la oposición. “Ellos ven con buenos ojos esto, y esperan ver si se abre una puerta para mejorar la situación”, sostuvo González, quien señaló que hay “una situación preocupante con las tercerizaciones”. “Hay una infinidad de tercerizaciones, cuestiones relacionadas a cómo opera la corporación médica en todos los temas más de salud, que realmente les preocupa”, afirmó.

El senador apuntó que, según el sindicato, “hay falta de funcionarios y el servicio se ha visto golpeado en la atención”. Junto a Afcasmu, asistieron dos dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud, “quienes están preocupados por que la decisión del salvataje para el Casmu no se multiplique en otras mutualistas; creen que de no reestudiar todo el Sistema Nacional de Salud, podría haber problemas”.

Finalmente, acerca de las trabajadoras domésticas, expresó que llamó la atención de varios senadores que hay más de 80.000 en el país. Las trabajadoras nucleadas en el sindicato “están reclamando algo tan lógico como tener categorías en su trabajo”, consideró González, quien acotó que “tienen derecho” a ello porque “no es lo mismo que contraten a una persona solamente para limpiar la casa, que la contraten para limpiar, cocinar y cuidar a alguien de la tercera edad”.

A modo de resumen, González expresó: “Cuando escucho el conocimiento que tienen las trabajadoras y trabajadores de su lugar de trabajo, me llama positivamente la atención, y –siempre estuve convencido–, me convenzo más de que cada vez hay que escuchar más a los trabajadores”.