El Ministerio de Trabajo, representados por negociadores, se reunió con representantes de la cooperativa Copagran y el gremio de trabajadores, y en reunión tripartita celebrada este miércoles solicitó a las partes suspender los 39 despidos mientras se desarrollan las negociaciones. La directiva había comunicado del cese a los empleados a través de mensajes vía Whatsapp el viernes.

El delegado de la Asociación de Empleados Cooperativa Agraria Nacional (Adecan), Wilson Acosta, dijo a la diaria que en la instancia desarrollada en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), “se logró el primer paso que pretendía el sindicato, que era dejar los 39 despidos en suspenso, y negociar. El ministerio solicitó no innovar mientras se desarrollen las conversaciones, algo que se tenía que haber realizado desde un principio”.

Durante la reunión se trasladó la queja por la decisión a dos asesores legales y al gerente general de la empresa, el exsubsecretario de Ganadería Ignacio Buffa, porque “tomó por sorpresa la actitud de Copagran, de despedir unilateralmente a los trabajadores”. Sobre el momento de la cooperativa, Acosta dijo que “no nos oponemos a que haya despidos, porque sabemos de la situación crítica que atraviesa. Lo que nos sorprendió y enojó fue la forma en que resolvieron y comunicaron la decisión”.

“Se cuestionó que no se haya convocado al sindicato al diálogo, cuando además, en acuerdo celebrado en anteriores Consejos de Salarios, las partes habían acordado incluir una cláusula de prevención de conflictos, que expresa que ante una situación que pueda generar un diferendo entre las partes, se debe convocar a trabajadores y empresarios, ya sea de forma bipartita o tripartita, pero no hicieron nada en este caso”.

Según el dirigente, tanto Buffa como los asesores de la cooperativa “asumieron el error”. Según Acosta, los negociadores de la secretaría de Estado recordaron a los representantes de Copagran que en febrero, “cuando Copagran asistió al Ministerio de Trabajo por envíos al seguro de paro, la cartera había expresado que estaba a disposición por consultas o asesoramiento ante una posible reestructura, algo que la cooperativa claramente ignoró”.

En la reunión también se logró desbloquear la situación de un trabajador de 57 años, que tiene una enfermedad oncológica y que en seis meses puede iniciar los trámites para acceder a una prejubilación y jubilarse con un 40% del salario. “Si lo despedían ahora quedaba en la calle y perdía la mutualista y el tratamiento que está recibiendo actualmente. En ese caso se logró que pueda quedar en la cooperativa”, dijo Acosta.

Los representantes de la cooperativa acordaron transmitir el contenido de la reunión tripartita a la directiva, para negociar con el sindicato en una próxima instancia, que se celebrará el 6 de octubre. Adecan buscará dar solución a la situación puntual de determinados trabajadores, los cuales quieren reintegrarse a trabajar.

En esa reunión se analizará también los casos de trabajadores que tienen entre 57 y 59 años, quienes al estar próximo a la edad de jubilación, ven comprometida su situación. Por su parte, entre los 39 funcionarios cesados hay algunos interesados en acceder al despido incentivado. Todas las situaciones deben ser resueltas en el plenario que llevará adelante el sindicato, que se desarrollará en la localidad de Ombúes de Lavalle el miércoles 1°.

El miércoles el ministro de Trabajo, Juan Castillo, se reunió por separado tanto con representantes de la cooperativa como de Adecan.

Copagran: “una instancia de diálogo sobre un tema muy complejo”

Por su parte, el gerente general de Copagran, Ignacio Buffa, en diálogo con la diaria que no daría mayores detalles porque la reunión fue de negociación. “Copagran y el sindicato tienen un vínculo histórico y fue una instancia de diálogo sobre un tema muy complejo. Fue una instancia constructiva y de trabajo. Se generaron las bases para continuar conversando, la cual la tiene que evaluar la directiva, de cara a la próxima reunión, del 6 de octubre”.

Consultado acerca de la propuesta del sindicato y si el Ministerio de Trabajo solicitó “no innovar” mientras se desarrollen las negociaciones entre las partes, Ignacio Buffa respondió que “hay un planteo concreto, que se tiene que discutir en directiva. No puedo hacer más comentarios de la negociación. Acá lo que hay que preservar es que la cooperativa siga funcionando. No puedo dar detalles. Pero esperamos que haya luz al final del camino”.