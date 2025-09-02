La Federación de Obreros de la Industria Frigorífica y Afines (Foica) envió este lunes una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, para solicitarle nuevamente una reunión con el propósito de analizar la situación que atraviesa el sector.

En el texto, al que tuvo acceso la diaria, el sindicato expresó en particular su “profunda preocupación e incertidumbre” por la situación de los trabajadores de los frigoríficos Rosario y Lorsinal. La Foica señaló que actualmente hay “más de 600 familias sin cobertura de seguro de paro, sin cobertura de salud y enfrentando las consecuencias asociadas a estas cuestiones”.

“Apelamos a su disposición para recibirnos y contar con su participación y apoyo en la búsqueda de soluciones que permitan revertir las condiciones que hoy afectan gravemente a los trabajadores”, expresó el sindicato en la misiva dirigida al presidente.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Foica, Martín Cardozo, señaló que existe “preocupación por el momento de los trabajadores de los frigoríficos Rosario y Lorsinal, quienes están sin cobertura de seguro de paro y sin cobertura médica”. Apuntó además que “hay otras situaciones, que tienen que ver con el rechazo a las extensiones de seguros de paro”.

“Desde nuestra perspectiva, mantenemos la molestia porque se han tomado estas decisiones respecto del tema de las extensiones de los seguros de paro, sin consultar a la Foica; en líneas generales, estamos en una situación compleja e incambiada respecto de los últimos meses”, expresó el dirigente sindical.