El Banco de Previsión Social (BPS) informó que, luego de verificar las condiciones de acceso y aprobación de un régimen especial de subsidio por desempleo para los trabajadores de la industria citrícola -cosecha y packing-, son aproximadamente 3.000 los beneficiarios. Los trabajadores vieron afectados sus ingresos por factores climáticos, que dañaron las cosechas en departamentos del norte del país.

El subsidio se aprobó en diciembre de 2025, y comprende el período del 1.º de octubre de 2025 al 31 de marzo de 2026. Según señaló el BPS en un comunicado, se priorizó a los trabajadores que no percibían ningún ingreso, los que alcanzan el 22 % del total, para quienes queda habilitado el pago a partir de este viernes.

La entidad explicó a través de un comunicado que aquellos trabajadores que ya se encuentran amparados por el régimen tradicional de subsidio por desempleo, que representan un 68 % del total, “se le adecuarán las nuevas condiciones de derecho previstas en este régimen especial”. Dicho pago quedará habilitado el 1 de febrero. El texto agrega que este proceso permite al BPS “asegurar que este beneficio llegue de forma oportuna y conforme a la normativa vigente, garantizando en este caso la protección de los trabajadores del sector citrícola en el marco de esta situación especial”.