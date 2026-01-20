Integrantes del directorio del Banco República (BROU) y representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) firmaron este martes el primer convenio que propone el acceso a préstamos “limpia sueldos” con plazos y tasas de interés especiales para los funcionarios públicos, con determinadas facilidades.

El acuerdo alcanza a unos 200.000 funcionarios estatales y podrá extenderse posteriormente a 100.000 trabajadores privados. El banco estima que unas 100.000 personas tienen deudas de al menos un año o más. Este convenio está enmarcado dentro del acuerdo entre COFE y el Poder Ejecutivo, establecido el 29 de agosto. En la firma participaron el presidente del BROU, Álvaro García, el presidente de COFE, Martín Pereira, y el secretario general de la organización sindical, José Lorenzo López.

El acuerdo incluye préstamos con retención de haberes, en pesos o en unidades indexadas, con tasas de interés inferiores a las vigentes, con financiación de hasta 72 cuotas para préstamos en unidades indexadas, pudiendo renovarse préstamos vigentes sin requisito de cumplimiento de cuotas pagas.

También ofrece la refinanciación en pesos de deudas con el BROU con atrasos mayores a un año. Incluye deudas en pesos, dólares o unidades indexadas. La refinanciación será con tasas de interés bonificada en un 50% y con descuento por cancelación realizada al contado.

Además, los funcionarios podrán tener acceso a tarjetas de créditos preferenciales: Internacional, Oro, Platinum y Black, sin costo los dos primeros años. Para otorgar las mismas el banco exige un determinado nivel de ingreso, que se considerará en un 50%. Por otra parte, este convenio promueve a través de la Fundación Banco República, la realización de cursos de Educación Financiera abierto a todos los funcionarios.

Sobre este acuerdo, García dijo: “Se está avisando de las condiciones muy especiales para poder refinanciar deudas para todas aquellas personas que pertenezcan a empresas o organizaciones que tengan convenio de crédito social con el Banco República”.

“Los funcionarios que tengan esta oportunidad que aprovechen las mejores condiciones del mercado, como son las que tiene el Banco República, habitualmente, y en estas condiciones generales. Y sustituyen otras deudas que puedan estar complicando su situación con estas, va a ser un nivel de crédito más barato, y van a poder tener una facilidad y una oportunidad para poder solucionar estos temas”, comentó García.

El jerarca destacó las tasas de interés bonificadas, y afirmó que “son las mejores del mercado”. “Es una oportunidad que quizás no la van a aprovechar todas las personas. Ojalá que sí, pero la gran mayoría que la pueda aprovechar para el BROU es una satisfacción porque es un problema que tiene Uruguay”. Acerca de los niveles de morosidad en BROU, García dijo que “están bien”, pero que no le permite a muchas personas tomar un crédito nuevo.

Por su parte, Pereira dijo que el acuerdo “es muy importante, porque es el puntapié inicial para que otros sindicatos puedan generar el mismo convenio con el BROU y la importancia de darle una solución a los trabajadores representadas por COFE”. El dirigente agregó que es valioso el punto relacionado a la educación financiera, y explicó que “es algo que el banco propuso, y se considera de suma importancia para aprender a cómo manejarse con los presupuestos mensuales, los préstamos y demás”.

“Lo que se busca es poder tener mayor liquidez mes a mes en el salario de los funcionarios, y que puedan limpiar los sueldos de las distintas cuotas que tengan, tanto con el BROU como con el sistema financiero privado”, dijo Pereira, quien también destacó que con este acuerdo, los trabajadores que no tienen deudas tendrán preferencia para sacar distintas tarjetas de crédito que tienen mayores descuentos y promociones.