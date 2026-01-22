El gerente general de la empresa Copsa, Javier Cardozo, informó a la diaria que la empresa adquirió 55 coches nuevos, en el marco de la renovación de flota, luego de que la empresa accediera al Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros III. La compañía recibió una suma cercana a los 21 millones de dólares, de un monto aproximado de 45 millones, destinados para todo el sector. Los coches llegan a Uruguay el 12 de febrero y serán utilizados para el transporte suburbano.

Ese fideicomiso se aprobó en dos emisiones de Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay los días 10 y 11 de setiembre de 2025. Los recursos fueron distribuidos en función de la participación de cada una de las empresas en el mercado. De la suma recibida por Copsa, la empresa tuvo que pagar todo lo que adeudaba a los trabajadores, una deuda con la Dirección General Impositiva, la adquisición de las nuevas máquinas expendedoras de boletos y también su software.

Por otra parte, una fuente vinculada a Copsa comentó a la diaria que las unidades adquiridas en China son diésel –es decir, no son modelos híbridos y eléctricos– y cuentan con asientos pullman, cargadores USB y aire acondicionado. Son diez centímetros más anchos que los coches actuales y tienen 11 metros de largo, medida que supera por unos centímetros a los ómnibus que la empresa tiene actualmente en circulación. La adquisición es para reemplazar principalmente a los coches de las marcas Mercedes Benz y Volkswagen.