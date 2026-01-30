El aumento definitivo de las jubilaciones y pensiones de 2026 será de 5,97%, según se desprende del informe del índice medio de salarios del Instituto Nacional de Estadística, divulgado este viernes.

En diciembre se fijó un aumento provisorio de 5,72%, que se abonó en enero, ya que aún no estaban los datos del índice medio de salarios nominal, que determina los aumentos. Por lo tanto, en febrero se cobrará la pasividad con el aumento fijado en diciembre, y finalmente en marzo se sumará la diferencia con el aumento de 5,97%.

En febrero, las prestaciones se pagarán el 3 a través de los bancos o las instituciones emisoras de dinero electrónico; del 4 al 18, en empresas contratistas como Abitab o Redpagos, y del 3 al 18, en las oficinas centrales del Banco de Previsión Social. Por su parte, en el interior del país, del 4 al 6 se realizarán giros de pago.

En julio de 2025, el gobierno anunció un aumento de 3% a las jubilaciones y pensiones mínimas, luego de varios reclamos de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. En los primeros días de setiembre se otorgó el 2% de este aumento adicional; el 1% restante se otorgará el 1° de julio de 2026. Este aumento no se descontará del ajuste realizado en enero de este año.