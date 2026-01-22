Un grupo de extrabajadores despedidos de la empresa láctea Pili, que cerró el 30 de noviembre de 2018, mantuvo este miércoles una reunión con los diputados en representación de Paysandú, Fermín Farinha y Walter Verri, del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), respectivamente. También fue convocado el legislador Juan Gorosterrazú del Frente Amplio, pero no asistió por encontrarse de licencia, y su suplente tampoco participó en el encuentro. La reunión tuvo el objetivo de buscar acelerar gestiones para que los exempleados cobren los créditos laborales, después de haber sido cesados hace más de siete años.

El extrabajador y vocero Marcel Petrib dijo a la diaria que existe preocupación entre quienes fueron empleados de la empresa láctea, dado que el tiempo pasa y no tienen novedades de sus créditos laborales. Incluso cuestionan que una resolución aprobada en el Parlamento, en setiembre de 2025, para acceder a esos créditos laborales, no se ha ejecutado hasta ahora, aun cuando fue votada por todos los partidos políticos.

Petrib dijo que para los extrabajadores “fue una reunión importante”, ya que siguen reclamando el cobro de los créditos laborales, y comentó que lo que se les planteó a los legisladores es que “en esto hay dos alternativas”. “Una es un proyecto de ley, y la otra es una ley especial solamente para los trabajadores aprobada por el Poder Ejecutivo”, resaltó, y mencionó que los diputados escucharon con atención el tema y les transmitieron a los extrabajadores que le darán seguimiento.

El representante del grupo agregó que enviarán una nota al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para que pueda conceder “una reunión a la brevedad”. “Solicitaremos que los tres diputados que representan a Paysandú puedan estar presentes en esa instancia, junto al jerarca del Ministerio de Trabajo”, apuntaron.

Petrib dijo que “las gestiones están todas realizadas”, pero en este tema considera que “tendría que tomar una decisión el Poder Ejecutivo”. En ese sentido, recordó que los extrabajadores vienen realizando gestiones desde que cerró la empresa, a fines de 2018, y que ya transcurrieron muchos años como para continuar esperando. “Hablamos con todos. Acá no miramos el color político de los legisladores. Lo que se busca son soluciones”, subrayó.

El dirigente señaló que, en referencia a la solicitud de la reunión que se solicitará al ministro Castillo, dijo que “no será nuevo dialogar con él”, ya que el jerarca tiene conocimiento del tema, pues se reunió con los extrabajadores en Paysandú cuando años atrás fue senador de la República.