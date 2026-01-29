La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) emitió un comunicado para solidarizarse con el trabajador preventista de Conaprole que días atrás denunció la agresión sufrida por parte del empresario propietario de la empresa Manemar SRL (ex Gutiérrez SRL), de Santa Rosa, en Canelones.

La organización sindical explica que, de acuerdo a lo que consta en la denuncia policial radicada por el trabajador, “el empresario ejerció inicialmente actos de violencia verbal vía telefónica y, posteriormente, la violencia y las actitudes hostiles también fueron en el ámbito del espacio de trabajo, llegando el empresario a ejercer actos violentos con contacto físico contra el trabajador, quien no respondió, para evitar cualquier acusación en su contra”.

Agrega que, no obstante, el empresario “transmitió a los gritos al trabajador que estaba suspendido”. Sobre este hecho, la FTIL señala que “todo lo denunciado quedó registrado por cámaras de la empresa”. “La FTIL quiere denunciar, una vez más, a los empresarios violentos, a los que infringen las normativas vigentes y, basados en su poderío económico, pretenden ejercer su poder violentando las normas básicas de respeto, educación y convivencia”, expresa el texto.

Desde la organización sindical se expresó también que “confía en que las autoridades competentes realizarán una investigación profunda, con todas las garantías del debido proceso, para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir y los violentos no queden impunes”, y destacó además que “nadie debe recibir amenazas ni violencia física ni psicológica por cumplir su trabajo”.

la diaria intentó contactarse con integrantes del Ejecutivo de la FTIL para acceder a más información sobre este caso, pero no tuvo respuesta.