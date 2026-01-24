Según informó a la diaria el dirigente de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP), Carlos Bico, la empresa Paycueros envió el pasado jueves a seis trabajadores al seguro de paro por un periodo de cuatro meses. Actualmente, hay alrededor de 80 trabajadores en esa situación, algunos de los cuales transitan la tercera etapa de extensión del subsidio.

El dirigente señaló que los desacuerdos y las diferencias con la empresa se intensificaron en la mañana del 31 de diciembre pasado, cuando Paycueros resolvió denunciar un acuerdo bipartito interno que mantenía con el sindicato. Dicho acuerdo estaba vigente desde 1998 y se renovaba automáticamente cada año, con la salvedad de que podía ser denunciado por cualquiera de las partes únicamente en años impares, como ocurrió el último día de 2025.

Con la caída de ese convenio interno, dejaron de regir diversos beneficios, como el pago de feriados, la entrega de un par de calzado nuevo por año, días de licencia pagos durante la Semana de Turismo y el pago doble por trabajar en los feriados de Carnaval, entre otros, indicó Bico.

Sostuvo, además, que en 2025 venció el convenio colectivo a nivel de rama y, tras no alcanzarse un acuerdo, pasará a discutirse de forma bipartita en cada empresa del sector. “La empresa resolvió también no discutir ni acordar lo que corresponde a ese convenio de rama”, señaló.

Algunos de los aspectos en los que la organización entiende que se ve perjudicada por no contar con un convenio colectivo de rama están vinculados a la pérdida de un complemento económico –el salario vacacional que se paga cuando el trabajador sale de licencia– y de una partida fija anual del 3% aplicada a todas las horas trabajadas. Bico afirmó que “esos dos puntos significan para el trabajador una pérdida salarial de aproximadamente 12% anual”.

El sindicato mantuvo una reunión con representantes de la empresa el pasado miércoles, que tuvo como hecho destacado la visita del gerente general de Sadesa, Daniel Gordon, la multinacional propietaria de Paycueros. En esa instancia también participó un gerente de Paycueros que desempeña funciones en el país.

“Después de esa visita, el jueves 22, se desarrolló una nueva reunión, donde la empresa comunica que no va a discutir ningún punto, ni del acuerdo interno ni del convenio de rama, porque no ‘están en condiciones’”, dijo el dirigente. Al mismo tiempo, informaron que enviarían a los seis trabajadores al seguro de paro por cuatro meses. “Sin duda es una definición de la multinacional”, consideró Bico.

UTP denunció la situación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y solicitó una reunión tripartita, en la que se pretende que la empresa brinde explicaciones acerca de los trabajadores enviados al seguro de paro.

Comunicado de la empresa y paro por 24 horas

Este viernes la empresa publicó un comunicado en la cartelera dirigido al personal, en el que recordó que “es obligatorio el debido cumplimiento en tiempo y forma de todos los reglamentos, directivas, métodos y/o instrucciones de trabajo”, y advirtió que el incumplimiento “traerá aparejadas las sanciones correspondientes”.

Sobre esta comunicación, Bico explicó que el sindicato “está analizando futuras acciones”, aunque ya adoptó una medida concreta: no loguearse en algunos de los tótems –el sistema digitalizado que utiliza Paycueros para controlar y dar seguimiento a la producción en tiempo real–. En su lugar, se retomó un método utilizado años atrás, mediante el cual los trabajadores registran la producción de forma manual, en papel.

Bico señaló que, de este modo, la empresa no puede realizar el control digital de la producción y que, tras la adopción de la medida, la firma emitió el comunicado informativo a modo de advertencia. Este sábado, la empresa informó a los trabajadores que quienes no se loguearan serían enviados a sus domicilios y suspendidos por un día. Como varios trabajadores mantuvieron la medida y no se registraron, fueron suspendidos, lo que llevó al sindicato a iniciar un paro de 24 horas a partir de las 4.00.