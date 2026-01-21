Una delegación del Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) compareció ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para exponer las diferencias existentes con el Poder Ejecutivo en la negociación para la firma de un nuevo convenio colectivo.

Roberto Umpiérrez, presidente del consejo de bancos pública, dijo que el sindicato “ha definido es una serie de reuniones”, en particular con esta comisión parlamentaria, pero también tienen “audiencias solicitadas con el Ministro de Trabajo y Segurida Social y con los directorios de los bancos oficiales”.

Explicó que el problema que existe “es que hay un bloqueo en la negociación colectiva. Se logró destrabar el pasado lunes una situación de negociación de mala fe, que se había originado sobre todo con el Ministerio de Economía y Finanzas, en la que se pretendía rediscutir derechos adquiridos en condiciones anteriores”. “Eso fue algo positivo, pero más allá de eso, nos venimos con la negativa a todos los planteos que había realizado el sindicato”, agregó.

Dijo que en este momento, lo que hizo AEBU fue exponer su intención de negociar, y “se explicó a los representantes nacionales que el objetivo no es ni fue tener una situación conflictiva arriba de la mesa”, sino todo lo contrario. “Se quiere buscar acuerdos, pero como se está dando la negociación, de momento nos están llevando a una situación donde no nos queda otra que tomar medidas sindicales para intentar destrancar la situación”, advirtió el dirigente.

Con respecto a la falta de personal en sucursales de todo el país, dijo que de no solucionarse afectaría también los ingresos de los bancos públicos, que se vuelcan a rentas generales, a políticas públicas, educación, seguridad y demás. Afirmó que “lo que se aspira es a mejorar estos servicios, y para eso necesitamos ámbitos donde discutir esto, y ahí está la negativa del Poder Ejecutivo”.

Acerca de la respuesta que se obtuvo de los legisladores, Umpiérrez señaló que recibieron el tema “con preocupación”, y que expresaron que “van a intentar interceder desde su lugar, para tratar de destrabar el tema. Es lo que busca AEBU para sus trabajadoras y trabajadores”. El dirigente agregó que por el momento no está previsto tomar más medidas, y que se aguarda la concreción de otras reuniones, y con ello, el avance de las negociaciones.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Gabriel Otero, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de su cámara, comentó cuáles fueron los ejes de la comparecencia de los representantes de la banca oficial. Dijo que la delegación de AEBU planteó lo que observan como “una problemática importante” en las negociaciones por el convenio colectivo, en el marco de los Consejos de Salarios.

Dijo que AEBU entiende que en esta mesa de negociaciones, “hay un pacto, con diversos temas, previo a la época de la pandemia, que actualmente no estarían llegando a un acuerdo. Otro de los temas es un ajuste diferencial para los salarios más bajos de la banca oficial, y otro punto, es una pérdida de competitividad con la banca privada, principalmente del BHU, BPS, Banco de Seguros y el BROU, por temas relacionados a la gestión”.

Consultado acerca de cuales fueron las conclusiones para los legisladores, respondió que “los diputados consideran que cada comisión del Parlamento tiene que tratar de aportar parte de la solución, y encontrar el acuerdo institucional. Se enviará al BROU, al BHU y al Ministerio de Economía, la versión taquigráfica, y se buscará aportar una solución”.