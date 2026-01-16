Luego de algunas instancias de negociación entre la cooperativa de ahorro y crédito Coopace y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), con la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la empresa resolvió mantener el despido de un trabajador y aplicar el acuerdo sobre régimen disciplinario. Por este motivo, el Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU se declaró en conflicto.

El presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, José Iglesias, dijo a la diaria que el conflicto “se desata por la aplicación de un régimen disciplinario”, alegando la empresa “que el trabajador no tiene buen rendimiento, cuando en todo caso, no es un tema estrictamente disciplinario”.

Agregó que, además de esto, “el sindicato busca resolver el tema” en el MTSS, donde “se desarrollaron tres audiencias”, “en dos de ellas, el Ministerio de Trabajo ofreció fórmulas de salida para la negociación, que en un caso implicaba el establecimiento de una comisión para determinar cómo era en los próximos meses el rendimiento del trabajador y, después, una fórmula que implicaba una sanción de carácter más leve que el despido planteado”.

Iglesias señaló que las dos propuestas presentadas por los negociadores del MTSS fueron rechazadas por el directorio de Coopace. Sostuvo también que ese rechazo termina en la decisión de despedir al trabajador y que, además, “tenía cuestiones de salud planteadas, que fueron presentadas ante la cooperativa, que contaba con esa información”.

Resaltó que con este hecho “se niega a AEBU a llegar a un acuerdo con un manejo del régimen disciplinario, que nada tiene que ver con lo establecido o acordado en los Consejos de Salarios”. “Hay un manejo del régimen que no corresponde. Hay un acuerdo, que es un régimen disciplinario, y se está utilizando de una manera desviada por parte de Coopace”, añadió el dirigente.

Consultado por la adopción de medidas, informó que se han ejecutado paros en la cooperativa y comentó que “en este momento se aplican medidas de visibilización del conflicto”. “Los trabajadores se movilizaron este jueves en la sede central de la cooperativa, que es en Fray Bentos. Se busca en particular sensibilizar al conjunto de los socios de la cooperativa, que nada tienen que ver con esta decisión del directorio”, expresó.

El dirigente recordó también que la institución tiene afiliados en el departamento de Paysandú y en la ciudad de Young, en Río Negro.