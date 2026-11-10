BPS alcanzó 4.908 convenios desde la entrada en vigencia de la ley que permite que las empresas regularicen deudas

Continúa abierta la agenda para los interesados en ampararse en la normativa, que permitió concretar acuerdos con 2.285 empresas, por un valor que ronda los 852 millones de pesos uruguayos, desde su puesta en marcha en octubre.

Este lunes, el Banco de Previsión Social (BPS) celebró una conferencia de prensa para abordar una serie de nuevas facilidades de pago para contribuyentes que acarrean deudas con el ente.

Podrán acogerse al beneficio todas las empresas, tanto aquellas que tienen personal dependiente a su cargo como las que no, es decir, aquellas que funcionan bajo el régimen unipersonal o monotributo. Asimismo, las últimas contarán con la posibilidad de “adicionar en la refinanciación los aportes personales posteriores a junio de 2026”, según informó Presidencia. Añade que la medida también comprende los “aportes a la seguridad social y al Fondo Nacional de Salud” y las “cargas salariales del aporte unificado a la construcción”.

Los beneficios surgen de la implementación de la Ley 20.504. Aprobada en el Parlamento a mediados de este año, la norma abarca a todos “los contribuyentes deudores por obligaciones cuyo hecho generador hubiese acaecido hasta la fecha de promulgación”, según establece su artículo primero. En ese sentido, según se aclara en el portal web de Presidencia, podrán acceder a convenios de pago las empresas con “deudas generadas hasta junio de 2026, inclusive”, mientras que en el caso de los aportantes rurales, el plazo se extiende por un mes más, hasta agosto.

Con respecto al mecanismo de financiamiento, el artículo segundo de la ley determina “un máximo de 36 cuotas mensuales en moneda nacional” para los aportes personales. También dispone que “las multas y recargos serán sustituidas por la rentabilidad máxima del mercado de administradoras de fondos de ahorro previsional generada por el monto de la deuda original”. En ese caso, podrán ser financiadas en hasta 72 cuotas, a abonar en unidades reajustables “con un interés del 2% anual”, disposición que también aplica para “los aportes patronales por dependientes, y la totalidad de obligaciones por no dependientes”, según el artículo tercero.

La ley establece que las empresas que deseen ampararse en el beneficio deberán haber abonado “sus obligaciones corrientes de los tres meses inmediatos anteriores”, condiciones que no resultan exigibles para las micro y pequeñas empresas (mypes). Asimismo, dispone la caída automática del convenio ante “la falta de pago dentro del plazo de dos meses contados a partir del vencimiento de la primera cuota impaga”, en cuyo caso “se hará exigible el saldo de la deuda originaria convenida”, además de los recargos correspondientes.

BPS alcanzó 4.908 convenios de pago por más de 852 millones de pesos

En línea con las disposiciones de la ley, y de acuerdo con Presidencia, la presidenta del BPS, Jimena Pardo, dijo en la conferencia de prensa que el régimen busca facilitar la regularización de las mypes, más allá de que no existan limitantes para el tipo de empresas que deseen acceder a ella.

Según detalla el portal web del gobierno, hasta la fecha se firmaron “4.908 convenios de pago en todo el país correspondientes a 2.285 empresas, por más de 852 millones de pesos”, desde la entrada en vigencia de la nueva ley en octubre de este año. De ese número, 3.779 –77%– fueron a través de la referida normativa, mientras que los 1.129 restantes –33%– se sirvieron de “otros regímenes de financiación”.

Asimismo, del total del número de convenios, la mitad fueron con mypes, por un valor equivalente a 333 millones de pesos. Se observa la misma proporción a la hora de determinar su distribución territorial, ya que la mitad de los convenios fueron concretados en Montevideo y la otra mitad en el interior.

Desde Presidencia explicaron que el BPS desarrollará una serie de actividades en todo el país para informar sobre la medida, y que continúa abierta la agenda “tanto para brindar asesoramiento a las empresas sobre opciones según sus deudas como para proceder a la firma de un convenio”.

Según indicaron, los interesados pueden comunicarse con el ente para efectuar sus consultas a través del 0800 2001, o vía web, utilizando su usuario personal en el portal de servicios en línea del ente.