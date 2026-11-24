El titular de la ANDE dijo que la irrupción de la IA está transformando los procesos productivos y las mypes “van a ser cada vez más importantes”, por lo que puede que sea necesaria “una revisión, un estudio y una discusión posterior” de las actuales categorías.

Desde 2023, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) organiza y lidera la celebración del Día Nacional de la Cultura Emprendedora, enmarcada en la Semana Emprendedora Global, pero en esta oportunidad optó por extender las actividades durante todo el mes y, en ese período, la agencia coordina actividades con otras instituciones pertenecientes a la Red Uruguay Emprendedor.

A su vez, la ANDE definió que el enfoque esté en emprender en todo el país, algo asociado a la mirada de que Uruguay ha acumulado capacidades técnicas e institucionales, pero ese ecosistema “es desigual en cómo está planteado en el resto del interior y sobre todo en algunos puntos”, por lo que es necesario generar “un tejido productivo mucho más denso”: “Esta es una opinión muy personal, pero yo creo que en nuestro país el talento está más distribuido que las oportunidades”, dijo su titular, Juan Ignacio Dorrego, a la diaria.

¿Con qué tipo de emprendimientos trabaja la ANDE?

Por un lado, con emprendimientos más bien en la base de la pirámide o vinculados a la necesidad, es decir, aquellos que emprenden y crean un proyecto empresarial movido por la necesidad de generar un ingreso personal, para su familia o para la comunidad, muchas veces por restricciones del propio mercado laboral que les impiden conseguir otras oportunidades de trabajo en las condiciones de dignidad que esperan.

También tenemos la posibilidad de trabajar con quienes emprenden en el otro extremo de esta línea, que son aquellos que encuentran en el emprender una oportunidad de realización técnica y personal que muchas veces los lleva a poner en valor su pasión, ya sea lo que estudian, lo que descubrieron a través de investigación o del grupo de amigos, vínculos y el entorno, que los lleva a generar empresas más de base científica-tecnológica.

Al conectar la descentralización con este último tipo, ¿se está llegando efectivamente al interior y estimulando la generación de estos emprendimientos en pequeñas localidades?

Este nuevo directorio definió que quería abordar un proceso de diversificación inteligente que combinaba dos grandes elementos, por un lado, esa mirada territorial que encuentra la regionalización como un instrumento. Trabajamos con cinco regiones que quedaron definidas en todo el país: la región norte, litoral, este, centro-sur y metropolitana o sur.

El segundo elemento era seleccionar algunas cadenas de valor que entendemos que traccionan la economía del país y que además en este tema –de nuevas empresas, empresas jóvenes o emprendimientos– creemos que son cadenas de valor que hoy tienen buenas oportunidades de mejora para que se generen nuevas empresas que ofrezcan bienes o servicios que puedan terminar de desarrollar algunos de estos eslabones.

Los ejemplos están vinculados a la producción agropecuaria, por ejemplo, ya sea el monitoreo o la trazabilidad, tanto animal como vegetal. Tenemos algunos emprendimientos más bien vinculados a la producción de alimentos: nos jactamos de ser un país que produce alimentos para más de 30 millones de personas; sin embargo, hay mucho campo por mejorar en el agregado de valor de eso y se necesitan emprendimientos de base científica. También hay algunas buenas iniciativas vinculadas a las biotecnologías, un campo en el cual Uruguay también ha avanzado mucho, ya desde la década del 90, pero que actualmente tenemos en el entorno de las 70 startups, más o menos, de biotec.

En la otra cara de la moneda, con respecto a los emprendimientos de corte más tradicional, ¿qué ocurre con las barreras a superar para, una vez que se tiene la idea, convertirla en una empresa?

La formalización como uno de los ejes sobre los cuales trabajamos en la ANDE tiene mucho sentido en tanto entendemos que una empresa formalizada es una empresa que va a tener mejores herramientas para su gestión y, por ende, mejores posibilidades de crecimiento. Además, son las empresas formalizadas las que pueden acceder a beneficios, ya sea de apoyo del Estado o incluso en acuerdo con otras empresas de mayor tamaño, y está probado que son las empresas formalizadas las que generan empleo de calidad.

Es sin lugar a duda un desafío como puerta de entrada a otros. Muchas veces hay empresas que sí generan un volumen de producción o comercialización para nada despreciable y que aún carecen de la formalización. Hay otras en donde este es un eslabón inicial y les va a permitir abordar otros desafíos, por ejemplo, en materia de formación de capacidades. Con capacidades nos referimos a que las personas que están liderando esa pyme o ese emprendimiento sepan cosas básicas de la gestión de la empresa.

Juan Ignacio Dorrego, el 20 de noviembre, en la sede de ANDE. Foto: Alessandro Maradei

Entre el emprendedor formal y el informal están aquellos unipersonales que muchas veces tienen vínculos catalogados como dependencia encubierta. ¿Cuál es tu diagnóstico?

Personalmente, creo que son una categoría del empleo y que deberíamos pensar instrumentos en ese entorno [...]. De lo contrario, las estrategias que pensemos desde una agencia como la ANDE, que trabaja en pos del desarrollo productivo, van a partir de diagnósticos un poco equivocados.

Creemos que el cambio estructural se logra una vez que uno genera que esas 1.000 empresas grandes que hay en el país de alguna manera puedan satisfacer su demanda de bienes y servicios con el resto del entramado productivo, que son las empresas medianas –que en nuestro país tenemos unas 5.000–, que también pueden de alguna forma traccionar en la generación de empleo, y que es un conjunto un poco más amplio de unas 50.000 empresas que incluyen pequeñas y algunas micro en sectores dinámicos –tecnología de la información, servicios intensivos en conocimiento, biotecnología– que pueden generar que de alguna forma nuestro país acelere el paso en cuanto a su crecimiento.

¿Qué pasa con el acceso al financiamiento y la educación financiera necesaria para administrarlo?

Creemos que promover la cultura emprendedora también viene de la mano de promover una cultura más cercana al financiamiento como palanca del desarrollo empresarial. Para eso, obviamente, hay que generar instrumentos de calidad.

También es sumamente relevante en esto trabajar en materia de educación financiera. Para eso, desde hace un año, lanzamos la Red de Educación Financiera junto con otras instituciones, tanto públicas como privadas, y también instituciones educativas que buscan no solamente difundir conocimiento en materia financiera, sino además cambiar el comportamiento. Hay algún estudio de CAF que da cuenta de cómo Uruguay ranquea en posiciones altas en cuanto a la evaluación de conocimiento acerca del sistema financiero o de servicios financieros, pero perdemos varios escalones al momento de medir los comportamientos. Todavía tenemos cierta aversión al riesgo, cierta visión sobre el endeudamiento como un problema y no como una palanca para el crecimiento...

¿La legislación actual reconoce correctamente la diferencia de escalas entre empresas?

Creo que es una discusión válida, de la cual nosotros somos parte, con un desafío extra. La irrupción de la inteligencia artificial –y de otras tecnologías de automatización, machine learning y demás– ha acortado los tiempos de producción.

Hay quienes creemos que eso va a generar un cambio en la forma en que organizamos la producción, en la que las micro y pequeñas empresas van a ser cada vez más importantes. Creo que avanzamos hacia un modelo de producción en el que el entramado productivo y sus encadenamientos van a estar incluso más atomizados por empresas que por su tamaño –y me refiero a la cantidad de personas que trabajan–, van a estar categorizadas dentro de micro y pequeñas.

Por eso, no solamente creo que es muy relevante el trabajo que tiene la ANDE en este sentido, sino que creo que debemos tener un ecosistema preparado para estos cambios y para estas transformaciones, en las que las categorías que tenemos en la actualidad seguramente necesiten una revisión, un estudio y una discusión posterior. No me cabe duda de que, al igual que en otros temas, en Uruguay tenemos las mejores condiciones para ponernos de acuerdo rápidamente y para hacer de este país lo que Real de Azúa decía hace 100 años, un laboratorio para el mundo, no porque somos los conejillos de Indias, sino porque somos quienes gestionamos los laboratorios.