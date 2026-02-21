En el marco de la negociación colectiva, el Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) resolvió mantener las medidas de lucha e informó que el próximo lunes 23 de febrero habrá paros parciales en las sucursales del Banco República (BROU) ubicadas en San José de Mayo y Atlántida. La detención de actividades comenzará a las 12.40, y será acompañada por movilizaciones en ambos casos.

En diálogo con la diaria, el presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, Roberto Umpiérrez, señaló que este mes hubo una apertura en la negociación con el Poder Ejecutivo; en particular, destacó que “se venía de dos instancias anteriores” en la que “se había cuestionado, primero, la ultraactividad del convenio colectivo vigente -cosa que logramos revertir-, y después una postura del Poder Ejecutivo de volver la negociación a foja cero”.

Umpiérrez apuntó que, si bien la estrategia del sindicato “se mantiene”, “en la última reunión el Poder Ejecutivo acercó una propuesta donde despejaba algunos temas que AEBU había cuestionado”, por ejemplo, el salario, “el tema de las dotaciones de las sucursales, la definición de estructuras y demás”.

Con todo, el dirigente de AEBU indicó que el próximo ámbito de negociación previsto es el viernes 3 de marzo; en ese marco, el sindicato resolvió llevar a cabo un proceso de movilización “con paros cortos al inicio de la jornada, donde el objetivo es acercarse a los funcionarios y funcionarias de los bancos, a los trabajadores afiliados”.

“Se hace una asamblea en los lugares de trabajo, informando sobre los avances de la negociación, explicando el estancamiento que hay en la actualidad, y después, en la puertas de las dependencias, cuando el público está esperando afuera, muy brevemente se explica qué es lo que el sindicato está reivindicando, que tiene que ver con temas más allá de los aspectos corporativos de la propia banca oficial, ya que tiene que ver con temas que son más programáticos y son más de cara a la ciudadanía”, resaltó Umpiérrez.

El dirigente sindical sostuvo que “son cosas que van de la mano”. “Se está promoviendo el crecimiento y la defensa de los bancos oficiales, a través de la mejora del servicio, producto de que también son empresas que aportan a Rentas Generales y que vuelcan sus ganancias a lo que son políticas públicas, seguridad, educación, salud y demás”.

Umpiérrez señaló que desde el próximo lunes 23 de febrero AEBU “comienza a salir al interior, lo cual no se estaba haciendo”. Apuntó que se realizará una recorrida por todo el país, “sobre todo, en algunas sucursales del Banco República donde se han manifestado situaciones de apremio por falta de personal”.

Con respecto a la negociación con el Poder Ejecutivo, el representante de AEBU dijo que “la realidad es que, más allá de una apertura muy tenue en cuanto a tratar temas, no hubo un impacto fuerte en la negociación de estas instancias previas que se mantuvieron”. “Ahora lo que se trata de hacer es, con la opinión pública, intentar revertir la situación”, agregó.

Para AEBU, la propuesta del gobierno hasta ahora “no ha sido muy importante”. “Es una propuesta muy magra y con poca intención de avanzar”, afirmó Umpiérrez. “Vamos a tomar las riendas de la negociación, y en ese sentido, esperamos que del otro lado exista una mayor apertura”, añadió.