Este viernes, integrantes del Directorio de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), con la presencia de su presidente, Gabriel Fernández, brindaron una conferencia de prensa donde expusieron la posición de la empresa y el impacto que las medidas sindicales adoptadas generan en la cooperativa, los productores y el abastecimiento del mercado interno. La compañía reiteró su disposición a participar en instancias de diálogo con el Poder Ejecutivo para abordar el futuro de la industria y la situación de los trabajadores.

Desde la empresa se indicó que las actuales medidas gremiales -paro general nacional, trabajo a reglamento y guardias mínimas durante la semana de Carnaval- “podrían provocar faltantes significativos de productos, incluyendo leche fluida, en una semana de alta demanda”.

El conflicto se originó en mayo de 2025, cuando la empresa anunció el cierre de la planta 14 de Rivera, con seis meses de anticipación y sin despidos, ofreciendo el traslado hacia otras plantas, el seguro de paro extendido con complemento, despido incentivado y apoyo para traslados. La planta había perdido entre 40% y 50% de su actividad, recordó el directorio.

En agosto de 2025, la asamblea de los 29 productores principales de la cooperativa resolvió el cierre inmediato ante la continuidad de las medidas gremiales. Posteriormente, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se abrió un centro de distribución en Rivera a fines de octubre del pasado año, con aproximadamente el 50% del personal, en el marco de un ámbito de negociación.

Desde entonces, el Ministerio de Trabajo presentó cuatro nuevas propuestas entre diciembre y enero, expresaron las autoridades de la empresa. Al respecto, señalaron que “todas [fueron] aceptadas por Conaprole y rechazadas por el sindicato de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC)”. “Después de diez meses de conflicto y cuatro propuestas no aceptadas, entendemos que el tema se agotó”, afirmó Gabriel Fernández en la conferencia de prensa.

El titular de la empresa agregó que “acabamos de ver en China lo que es la competitividad, acompañando a la delegación uruguaya. En este contexto perdimos un cliente en ese país, al que le habíamos vendido un contenedor de manteca 7 gramos por mes, porque no pudimos cumplir por las medidas sindicales”.

“El Centro de Distribución, que generó un sobrecosto estimado en 600.000 dólares anuales, quedó definitivamente cerrado. Actualmente restan seis funcionarios por definir su situación, a quienes la cooperativa continúa ofreciendo traslado a otras plantas o despido incentivado”, expresaron los directivos de la empresa láctea.

Durante la conferencia, el vicepresidente Alejandro Pérez Viazzi destacó que Conaprole es “un empleador responsable”, con estabilidad laboral y salarios mínimos que cuadruplican el salario mínimo nacional. Señaló además que “las medidas sindicales han generado pérdidas económicas relevantes, incluyendo la disposición de 300.000 litros de suero en primavera y la pérdida de 10.000 litros de leche chocolatada en febrero”.

Por su parte, el director Juan Javier Parra dijo que la cooperativa está integrada en un 70% por pequeños y medianos productores familiares y que en enero pasado se debió reducir el precio de la leche que se les paga en un 6%, “en un contexto de fuerte crisis de la industria láctea nacional y creciente ingreso de productos importados”.

Daniel Laborde, director de la cooperativa, también hizo uso de la palabra y anunció que, luego de Carnaval, se convocará a la asamblea de los 29 para respaldar y evaluar las medidas adoptadas y analizar el futuro de la cooperativa.

El directivo pidió disculpas a los consumidores por los posibles problemas de abastecimiento. Explicó que “en los últimos meses se han registrado faltantes de más de 30 productos de la empresa, con las consecuentes pérdidas económicas, que se agravan en un contexto de alta competencia con productos importados”.

Sobre el final de la conferencia, Gabriel Fernández afirmó que “la sostenibilidad de la Cooperativa exige condiciones de competitividad en el mercado interno y en el mundo. Sin estabilidad productiva, ninguna empresa puede sostenerse en el tiempo”.