Luis Goichea, de la FTIL, en el Ministerio de Trabajo, durante la mesa tripartita por el cierre de la planta Conaprole en Rivera (archivo, julio de 2025).

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) anunció a través de un comunicado un paro de 24 horas nacional que comienza este jueves en los turnos de la noche. El sindicato convocó a una Asamblea General para el jueves 19 de febrero para “analizar toda la situación y determinar las acciones y pasos a llevar a cabo”.

Además, informaron que como sindicato facultaron al Consejo Directivo para que considere la implementación de no carga de productos y leche para los departamentos de Artigas y Rivera en el marco de la decisión de Conaprole.

Reunión de trabajadores con los ministerios de Trabajo, Ganadería, Industria y el PIT-CNT

Luego de la decisión anunciada por Conaprole de cerrar definitivamente la planta de distribución en Rivera, se desarrolló este jueves una reunión entre las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, jerarcas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, asesores del Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y el PIT-CNT.

En el encuentro se trató la resolución de la empresa, los pasos a seguir por parte del sindicato y la intervención de la secretaría de Estado, que, en primer lugar, les pidió a las partes que no innoven, para no agudizar las diferencias y el conflicto.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, expresó en una rueda de prensa que lo primero que resolvió la cartera fue convocar a todas las partes, incluidos los ministerios de Ganadería y de Industria, además del sindicato y el PIT-CNT. Acerca de la empresa, dijo que dialogó telefónicamente con el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, quien se excusó de participar por cuestiones de agenda.

“La intención es poner sobre la mesa el tema y cómo se revierte la primera de las situaciones, que es el cierre definitivo de la planta en Rivera, y el escaso tiempo que tendrían los trabajadores para resolver si permanecen o si aceptan el despido”, dijo el jerarca, quien agregó que se le solicitó al gremio que tuviera la expectativa de ver qué respuesta se puede alcanzar en las próximas horas, dado que el Plenario Nacional de Delegados está en sesión permanente.

Con respecto a la posible ejecución de medidas por parte del sindicato si no existen, Castillo respondió que “se les solicitó a las partes que no innoven”. “Hay una medida que la empresa anunció públicamente que haría muy bien si no se aplica. No es que no tengan el derecho, es que no den espacio de tiempo para poder generar un clima de negociación”, agregó.

Sobre el sindicato, expresó que “están muy enojados y evaluando medidas”, y que “se retiraron de la reunión con el pedido de que, en función de que se dialogue con la empresa, también bajen un cambio, de manera tal que si hay avances no ejecuten medidas”. “Las dos partes tendrían que, al mismo tiempo, disponerse a negociar, y es lo que se está ofreciendo”, planteó.

Por su parte, el dirigente de la AOEC Luis Goichea dijo en una rueda de prensa que “fue una instancia importante. Se planteó la situación que se viene atravesando en el último tiempo y, en cuanto al cierre de la planta 14, esta acción no la compartimos ni la entendemos”. Agregó que se venía en un proceso de discusión desde hace meses, y que es un sector que ha venido trabajando en forma correcta y adecuada, que ha normalizado la distribución en el norte del país.

En ese sentido, afirmó que “si no hay una actitud o acción que se genere en las próximas horas, o el viernes, el sindicato adoptará una serie de medidas que va a agudizar la actual situación de conflicto. Es un camino que no es beneficioso para las partes, y tampoco para el gobierno”. Dijo que el gremio apuesta a que se pueda abrir un espacio “urgente para dialogar sobre la situación de la planta en Rivera, como así también otros temas existentes entre las partes”.