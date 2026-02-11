La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) anunció este miércoles, a través de un comunicado, que el lunes 16 de febrero cerrará de forma definitiva la planta de distribución ubicada en el departamento de Rivera. La empresa señala que la resolución se tomó “luego de nueve meses de conflictividad sindical sostenida”, que “han impedido consolidar una operación viable y han generado graves consecuencias económicas para la cooperativa”.

“Esta decisión deriva de las constantes negativas del gremio a considerar alternativa alguna, sin siquiera considerar las cuatro propuestas realizadas por el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social MTSS] en este período, propuestas que fueron todas aceptadas por la empresa, con el espíritu de negociar y avanzar por el bien de trabajadores, consumidores y productores”, explica, y afirma que de esas propuestas ninguna fue aprobada por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

La empresa indica que en agosto pasado la “asamblea de los 29” productores más importantes de la cooperativa respaldó en forma unánime el cierre de la planta 14 de Rivera, “en un contexto de reiteradas medidas gremiales que afectaron la producción, la comercialización en el mercado interno y las exportaciones”.

Señala, además, que “en los meses previos, se verificaron importantes pérdidas económicas, llegando incluso al derrame de leche como consecuencia de atrasos en la recolección y distribución, generados por el conflicto. En ese momento, a pedido del sindicato, Conaprole transformó la planta en un centro de distribución”.

Asimismo, plantea que “desde entonces la conflictividad no solo no ha cesado, sino que se ha extendido a otros sectores estratégicos”. “Durante los últimos meses se desarrollaron reiteradas instancias de negociación en un ámbito prioritario, que incluía dicho Centro de Distribución de Rivera y otros puntos relevantes”, detalla.

En esa línea, Conaprole considera que “se profundizaron las medidas gremiales –incluyendo paros y trabajo a reglamento en sectores clave– que impactan en la producción en plena zafra de mercado interno”. “El resultado es que se registran faltantes de más de 30 productos en plaza, afectando a productores, consumidores y clientes; en suma, toda la cadena vinculada a la cooperativa, y generando pérdidas económicas que no guardan ninguna lógica”, explica.

El rechazo de los trabajadores

Los trabajadores de la planta 14 emitieron una carta este miércoles en la que rechazan “la actitud de la cooperativa en poner a dicha planta como rehén de conflictos ajenos a nosotros, evidenciando una vez más actitudes injustas y arbitrarias por parte de la empresa”.

“Lamentamos que no se considere la buena voluntad del colectivo de la planta 14, de trabajar en paz y priorizando el trabajo responsable poniendo en primer lugar la calidad y el buen manejo del producto que se vende”, dice la carta, y agrega que desde el 17 de octubre de 2025 (día de apertura del centro de distribución) “hemos sido objeto de amenazas en las negociaciones por parte de Conaprole al sindicato, actitud que también rechazamos”.

Por otra parte, solicitan “permanecer como centro de distribución, más aún con los problemas que surgieron, los dos meses que la planta estuvo cerrada, en la distribución y calidad del producto”, y que a la vez Conaprole rectifique su decisión.

Los trabajadores afectados por el cierre son nueve.

AOEC acusa a Conaprole de no respetar y dilatar negociaciones

AOEC también expuso su posición en un comunicado que señala que, ante el anuncio de Conaprole del cierre del centro de distribución de la planta 14 de Rivera, “producto de un conflicto que está planteado entre Conaprole y AOEC por otros temas, es debido a la permanente actitud de Conaprole de no respetar los ámbitos de relacionamiento entre las partes”.

El sindicato considera que la empresa “dilata permanente todas las negociaciones, sin alcanzar los acuerdos necesarios en distintos sectores de la cooperativa, lo que demuestra la actitud de una empresa que dice ser cooperativa, pero actúa igual o peor que las multinacionales”.

“Una vez más, [Conaprole] toma de rehenes a los trabajadores de Rivera, chantajeando [con] la fuente de trabajo, afectando toda la distribución de los departamentos de Artigas y Rivera. No es cierto que solo el sindicato rechazó propuestas del MTSS, también lo hizo la empresa en otros planteos del MTSS que AOEC sí aceptó, pero lo principal es que Conaprole no estuvo dispuesto a negociar la situación que terminó generando el conflicto”, señala en el comunicado el Ejecutivo de la AOEC.

El sindicato agrega que la empresa reitera en sus comunicados que “está dispuesta a negociar en paz”, pero “cuando la realidad demuestra que hay temas pendientes para resolver desde hace más de diez años, donde dicho acuerdo puede mejorar las condiciones de trabajo para las dos partes”, “siempre la empresa busca excusas para dilatar la negociación y no alcanzar dichos acuerdos”.

El Consejo Nacional de Delegados se reúne este jueves y analizará las acciones a llevar adelante si Conaprole mantiene la decisión respecto de la planta de distribución de Rivera.