La Asamblea de los 29, el grupo de tamberos que conduce la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), junto al directorio de la empresa en pleno, se reunió el miércoles para analizar la propuesta realizada días atrás por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para instalar una nueva instancia de negociación con la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

La iniciativa fue aprobada, por lo que resta que la mesa tripartita inicie una nueva ronda de negociaciones para discutir los puntos que han sido causa de conflicto.

Por resolución de la asamblea, se solicitará al Poder Ejecutivo “que asuma la responsabilidad que le compete en garantizar relaciones laborales sanas y justas para todos los actores de la cadena láctea vinculados a la cooperativa, luego de diez meses de negociaciones y pérdidas constantes”.

Además, se encomienda al directorio de la empresa “a analizar todas las opciones necesarias para asegurar un correcto funcionamiento y un futuro de Conaprole en su conjunto”, y aclara que “no se participará de ámbitos de negociación o se interrumpirá inmediatamente el diálogo si el gremio adopta medidas de conflicto que alteren la paz laboral”.

Los 29 productores brindaron también el “total apoyo” a lo actuado por el directorio en relación con las decisiones tomadas “ante las permanentes medidas de conflicto que generaron pérdidas significativas en plena zafra, pese a que las distintas propuestas del Ministerio de Trabajo incluían la necesidad de preservar la paz laboral”. Agrega que “estas medidas distorsionaron el normal funcionamiento de la producción, generando solo en febrero el 25% de caída en ventas en el mercado interno”.

También se repudia “de manera enérgica” la pérdida de materia prima y/o de productos terminados que se generó durante este conflicto, e instan “al Directorio a retirarse de cualquier mesa de negociación si tales circunstancias volvieran a repetirse”. La empresa “expresa nuevamente la convicción de que el diálogo responsable y constructivo es la única herramienta para proteger a Conaprole y al conjunto de quienes la integran”.

En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Álvaro Quintans, con respecto a la situación de conflicto en la empresa, expresó: “Estoy de acuerdo con que tiene que haber cláusula de paz a mediar en un plazo y [que] no pueda haber una discusión y una conflictividad permanente, que es lo que está pasando en la cooperativa”.

El directivo también recordó que en los últimos diez años en todo el país se perdieron 800 tambos, y que en el último año hay 150 productores menos. “Vemos que realmente hoy el promedio de ingreso de un trabajador de Conaprole son más de 100.000 pesos, y yo puedo asegurar a todos que el 75% de los productores lecheros de Conaprole no gana esa cifra”, sostuvo.

“De parte de la cooperativa, no solo el directorio, sino de todos sus productores, siempre hemos estado abierto al diálogo, pero creo que cuando hablamos de diálogo tiene que ser un diálogo productivo y de ganar y ganar. Cada vez que la cooperativa ha tomado decisiones de productividad y de ganar y ganar, el sindicato sistemáticamente ha dicho ‘no’”, agregó Quintans.

Los integrantes del directorio serán los responsables de comunicarse durante la presente semana con las autoridades del MTSS, que luego tendrá que convocar a las partes y posteriormente presentar las pautas que regirán el nuevo espacio de negociación tripartita.

Por su parte, la Mesa Ejecutiva de AOEC se reunió en sesión el miércoles, pero antes de desarrollarse la Asamblea de los 29, por lo que aguarda novedades tanto de la empresa como del MTSS.