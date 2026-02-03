Una delegación de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) se reunió este lunes con representantes de la empresa de transporte para dialogar sobre los incumplimientos registrados, que derivaron en un paro sindical el pasado fin de semana, que afectó a los servicios suburbanos y a las líneas que conectan con el este del país.

La medida comenzó en las primeras horas del sábado y fue informada mediante un comunicado del sindicato. La paralización se extendió hasta los primeros servicios del domingo 1º.

Andrés Martínez, dirigente de ATC, dijo este martes a la diaria que durante el encuentro “los directivos de la empresa explicaron la situación económica”. Señaló que, si bien Copsa pagó el saldo restante del salario de diciembre entre este lunes y la presente jornada, “las previsiones para el pago del sueldo de enero no son buenas”.

Martínez indicó que el lunes 9 habrá una nueva reunión, ya que el martes 10 debería abonarse el salario correspondiente a enero. “Trabajaremos todas las partes para evaluar la situación y buscar alternativas que permitan cumplir con el pago de los sueldos. Enero fue complicado para cobrar y febrero lo será aún más”, afirmó.

Asimismo, el dirigente señaló que en la reunión se abordó el plan de trabajo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está elaborando, vinculado a una readecuación de la paramétrica que regula al transporte suburbano, y que se aplicaría a todo el sector, no sólo a Copsa. “Todo el sector viene complicado. Ese plan puede dar oxígeno a las empresas, pero recién tendría impacto a partir de abril”, concluyó.