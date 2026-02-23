El directorio del Banco de Previsión Social (BPS) resolvió semanas atrás que unos 40 trabajadores administrativos, que son tercerizados, como requisito excluyente para concursar y ser funcionarios presupuestados, deben tener secundaria terminada. El punto es que varios de esos trabajadores, algunos con hasta 20 años de antigüedad, no cumplen con esa condición, explicó a la diaria la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Karina Sosa.

Sobre la decisión, dijo que la ATSS planteó al directorio, en la plataforma presentada en 2025 entre el convenio colectivo y varias reivindicaciones laborales, que se regularizaran los casos de los trabajadores vinculados al organismo bajo el formato de tercerización, mediante el llamado a concurso.

Acerca de esa reunión, dijo que los directores respondieron el miércoles 11 de febrero en una reunión bipartita que la resolución “es una decisión política”, y que “la respuesta fue contundente”. Acotó que la ATSS desconoce “si es política por gestión o por administración, si es por los directores sociales o los directores políticos, si es política del gobierno nacional o por algún integrante del directorio”.

Comentó que para la organización “no se trata de partidos políticos ni de un gobierno u otro, porque la ATSS tuvo oportunidad, durante el gobierno de la coalición, de incluir en llamados a los trabajadores tercerizados, sin sorteo pero hasta 40 años. Muchas personas que están trabajando desde hace 20 años en el organismo tenían más de 40 años. Entonces, no ingresó casi nadie en ese concurso”.

De las conversaciones por este tema, resaltó que se mantuvo la discusión hasta fines de 2025 y que se buscó abordar el tema este año, pero el directorio votó las bases del concurso al que se llamará, “sin considerar las observaciones de la ATSS”. Por su parte, Sosa cuestionó a la Oficina Nacional de Servicios Civil” al señalar que “esa oficina sabe que no hay ley ni decreto que impida a una persona ingresar a la órbita pública sin tener terminada la enseñanza secundaria”.

Explicó que, a modo de alternativa, se planteó al directorio que se permitiera concursar a esos funcionarios, y que en caso de ganar el concurso no fueran presupuestados hasta que terminaran la secundaria, pero que las autoridades rechazaron la iniciativa. Señaló que los trabajadores cumplen con tareas administrativas, pero al ser tercerizados no perciben el mismo salario que los demás –cobran aproximadamente una tercera parte–.

Comentó que para hablar sobre esta resolución se reunieron con Carlos Clavijo, director del BPS por los trabajadores, y que el jerarca entiende que el reclamo es “de justicia social”. Al respecto, dijo que “es una sola opinión en siete integrantes que tiene el directorio. Esa es la realidad”.

Por este tema, Sosa dijo que no se descarta presentar la discusión en el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, y comentó que la asociación comparecerá en marzo ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Además, el sindicato solicitó una reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las opiniones y exigencias del BPS

Por su parte, la presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó a la diaria que “es un tema que se trató desde mayo de 2025 en adelante, y desde inicios de la conversación se planteó el tema de los tercerizados, situación que estamos de acuerdo todos en que hay que solucionar y contemplar”. Agregó que estos trabajadores no son de esta administración y tienen muchos años en el BPS. “La situación hay que corregirla. Lo que se planteó a la ATSS es que la situación que se entiende como correcta es que al BPS se entra por concurso y que el requisito mínimo para todos es tener sexto de liceo aprobado”, sostuvo.

Pardo explicó que aquellas personas que cuenten con sexto año aprobado, y que estén bajo el régimen de tercerización tendrán un plus, y que “en vez de ir al sorteo, como cualquier otro ciudadano, darán el concurso y se les reconocerá la experiencia por medio de un puntaje por méritos. Eso es suficiente”. Sobre las diferencias con la ATSS, explicó que “el tema es que hay personas que no tienen secundaria terminada, y por eso se plantearon algunas alternativas, entre ellas, negociar con el Instituto Nacional de Educación y Formación Profesional, que tiene un sistema de bachillerato, para cursar en un régimen de pasantía”, lo que insumiría menos tiempo que el liceo.

“No es que no se les permite concursar, sino que cualquier persona que participe en el concurso debe cumplir con los requisitos que un ciudadano que se presenta y que no trabajó en el organismo”, argumentó Pardo.

La jerarca resaltó que próximamente habrá un llamado, cuyas bases se aprobaron este mes. “Hay mucha necesidad de contratar personal”, afirmó, y comentó que “la ATSS está reclamando más funcionarios, y el BPS negoció con el Poder Ejecutivo incorporar en el Presupuesto que no se baje la cantidad de vacantes con respecto a presupuestos anteriores, por lo que tenemos que abrir este concurso de manera urgente”.