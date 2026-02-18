Directivos de las gremiales lecheras de varios departamentos del país se reunieron este miércoles con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en las oficinas de la cartera. Uno de los objetivos del encuentro fue plantear la preocupación por la continua conflictividad en el sector. Según las gremiales, los conflictos “afectan a toda la cadena láctea, con consecuencias graves, como el alejamiento de 800 familias de la actividad en los últimos cinco años y el cierre de 150 tambos en el último año”.

Acerca de la reunión, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Álvaro Quintans, dijo a la diaria que “fue buena y de intercambio”, y que fue una instancia donde las distintas gremiales plantearon los principales problemas de la cadena láctea.

Agregó que se abordó el cierre de tambos y todas las consecuencias que eso provocó en distintos puntos del país, tanto para los productores como para sus familias. Además, Quintans expresó que ven “con preocupación el futuro de la lechería” y recordó que es un sector que viene presentando dificultades desde hace tiempo.

Consultado acerca de cuál fue la recepción del ministro de Trabajo, señaló que Castillo “no hizo ninguna propuesta inmediata ni específica para todo lo que sucede”, pero sí se comprometió a trabajar para encontrar respuestas y soluciones a distintos problemas, esto en el mediano y largo plazo, dado que la magnitud de las dificultades que atraviesan los productores, las asociaciones y sociedades “no se solucionan en días”.

Quintans mencionó, además, que entre los temas tratados estuvo la situación de los trabajadores que cumplían tareas en la planta de distribución 14 de Conaprole, en el departamento de Rivera, y recordó que la empresa láctea “estuvo y está dispuesta a colaborar para encontrar una solución a la situación” de los empleados, a los cuales se les propuso también el traslado a plantas situadas en otros departamentos, como así otras salidas alternativas.

La conflictividad en la industria láctea fue otro de los asuntos que las gremiales analizaron con Castillo. El directivo manifestó que se trasladó la preocupación al ministro de Trabajo y que se resaltó las situaciones que acontecieron durante varios meses del pasado año, tanto en Montevideo como en el interior del país, principalmente en Conaprole. En ese sentido, manifestó que “es triste” cuando un productor debe eliminar materia prima, como sucedió en 2025, “cuando se descartó leche o suero de manteca” en distintas localidades.

En la reunión participaron representantes de la ANPL, la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, la Agremiación de Tamberos de Canelones y la Asociación de Productores de Leche de San José. Asistieron también representantes de la Asociación de Productores de Leche de Maldonado, la Sociedad de Fomento Rural de La Casilla, la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza, la Intergremial de Productores de Leche y Productores Lecheros de Rocha.