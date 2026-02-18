La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) y las gremiales lecheras se reunirán este miércoles 18 de febrero con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en el marco del conflicto entre la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) tras el anuncio del cierre definitivo de la planta Nº 14 en Rivera.

Álvaro Quintans, representante de la ANPL, dijo en diálogo con la diaria que apoya la decisión de la cooperativa y se refirió a la planta como “una fábrica que es deficitaria” y que “marcó más de un millón de dólares en pérdidas”.

Asimismo, recordó que Conaproble había comunicado el cierre de la fábrica de forma “paulatina” en mayo de 2025. “La idea era llegar a un acuerdo con 22 funcionarios que había en ese momento en la fábrica de Rivera, que lo único que hacía era el envasado de leche. Desde ahí se generó un conflicto permanente con pérdidas de leche en los tambos, donde hubo desborde de tanques”, expresó. En ese entonces, la cooperativa propuso a los trabajadores el traslado a otras plantas y se ofreció a pagar la mudanza, señaló Quintans, pero “eso no fue aceptado”.

En agosto, por medio de la ANPL, “se mandata” al directorio de la cooperativa el cierre definitivo de esta planta, pero después de una reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el sindicato y Conaprole, se llega al acuerdo de abrir un centro de distribución y vigilancia, “donde quedan nueve funcionarios permanentes y cuatro en seguro de paro rotativo”.

Sin embargo, el conflicto se agudizó -incluso se firmó una cláusula de paz “que no fue respetada”- y en febrero el directorio de Conaprole tomó la decisión de cerrar el centro de distribución.

Nuevamente, la empresa ofreció el traslado de los trabajadores “y, si alguien no acepta eso, indudablemente va a ser despedido”, afirmó Quintans. “Sabemos que afecta a familias, pero, desgraciadamente, con pérdidas tan importantes -que siempre pagamos los productores y estamos perdiendo más de un millón de dólares- a veces hay que tomar esa decisión”, sopesó.

Por otra parte, el representante de ANPL adelantó que en la reunión de mañana también se hablará sobre la crisis que atraviesa el sector “hace muchísimos años”, y se buscará “un entendimiento general” y una mejora de las relaciones laborales “por el bien de todos”. “Que sea un ganar-ganar de los trabajadores y de la cooperativa”, expresó, aunque manifestó preocupación por la “inflexibilidad a nivel de la cúpula sindical”.

“Ha pasado que empresas multinacionales del sector se han ido de un día para el otro y han dejado a productores y trabajadores en la calle, y acá no ha habido ni una hora de paro. En cambio, ante cualquier decisión de una empresa nacional, con capitales 100% uruguayos y con trabajadores y productores uruguayos, hay un conflicto”, cuestionó.

A la espera de propuestas

El dirigente de la AOEC, Luis Goichea, dijo estar al tanto de la reunión que tendrá lugar este miércoles entre la ANPL y el ministerio, aunque opinó que “el conflicto es entre Conaprole y AOEC”. “Los productores podrán tener su visión”, pero la empresa y la cooperativa “tienen la posibilidad de encauzarlo”.

Asimismo, mencionó que en estos días el ministro de Trabajo y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, han estado en contacto con el sindicato, “intentando construir alguna propuesta” que conforme a ambas partes: la empresa y la AOEC.

El sindicato convocó a una asamblea general para el jueves 19, en la que se encontrarán “frente a dos escenarios posibles”: la existencia o no de una propuesta. Si no se presenta ninguna alternativa “dispuesta a ser considerada por el sindicato y la cooperativa”, la asamblea evaluará “algún tipo de acción, más allá de las que se vienen llevando”.

En cuanto a las “pérdidas” señaladas por la ANPL, Goichea aseveró que “Conaprole reconocía en el balance de 2024 y 2025 que la planta tenía una rentabilidad en la zona norte de alrededor de 700.000 dólares”, y determinó: “No es real que la planta estuviera dando pérdidas”.

“Conaprole dijo que podía ganar más si cerraba la planta, cosa que nosotros desmentimos”, indicó, y añadió que la planta “no era deficitaria cuando cerró”, y que cuando reabrió como centro de distribución disminuyó el margen de ganancia porque “no tenía el envasado y venta de leche, pero tampoco fue deficitario”.

Según el dirigente, los 13 trabajadores del centro rechazaron el cierre “y seguirán reivindicándolo como parte de su fuente de trabajo”. “Nosotros estamos recibiendo toda la leche de los productores sin ningún problema. No quiere decir que esto no implique que estén siendo afectados el resto de los subproductos y, naturalmente, si la situación se mantiene, va a haber afectación a nivel de exportación”, concluyó.