Luego de varias negociaciones entre la Intendencia de Montevideo y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), los guardavidas retomaron este sábado sus tareas en las playas de la capital, tras alcanzar un acuerdo con la comuna capitalina.

Desde Adeom se había emitido un comunicado a la opinión pública, en el que se expresaba que una “gran preocupación” por la situación debido a la escasez del personal y se advertía sobre “la necesidad de cubrir vacantes a los efectos de desempeñar las tareas con responsabilidad”. Por este tema estaba previsto que no se cumplieran las tareas hasta el miércoles 18 de febrero.

En diálogo con la diaria, la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, dijo que este viernes hubo una reunión entre el sindicato y la Intendencia de Montevideo, que “se centró básicamente en el pedido de tres contratos anuales, por tres compañeros que se jubilaron entre diciembre y enero pasado”. En ese sentido, señaló que la comuna capitalina trasladó “el compromiso del ingreso de estos tres contratos” y mencionó que, por tal motivo, el miércoles 18 de febrero “habrá una reunión con el departamento de Gestión Humana [y Recursos Materiales] por este tema”.