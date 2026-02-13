El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) firmaron, en la sede del Ministerio de Trabajo, la renovación y ampliación del Programa de Formación Cooperativo (Procoop). De la actividad participaron el ministro de Trabajo, Juan Castillo, el director general de Inefop, Miguel Venturiello, y la presidenta de Inacoop, Graciela Fernández.

En su intervención, Castillo subrayó que “el hecho de, en 10 años, tener esta herramienta en manos de la economía social y solidaria, para todos es muy importante. Aún para los que no son cooperativistas. Aún quienes utilizan sin conocer los beneficios que presta o que le devuelve después el cooperativismo, que está presente en varias áreas, fundamentalmente del mundo del trabajo, del mundo empleador, del mundo productivo y en todas las esferas”.

Sostuvo que con la firma del acuerdo “seguramente se pueda dar un nuevo impulso, de parte del Ministerio de Trabajo, para seguir difundiendo los aportes, instrumentos, derechos y posibilidades que ofrece el Estado, y lo que proporciona el tripartismo. Se incluye el cooperativismo en el mundo de los empleadores, trabajadores y gobierno a tratar de trabajar de forma más comunal, y no compitiendo entre las partes”.

En ese sentido, señaló que se está difundiendo la existencia de esta herramienta y que “no se puede asegurar nada, nadie puede asegurar el éxito”, pero sí que “hay un camino, y tener herramientas prontas para preservar a aquellos que necesiten mejorar su producción, sus índices productivos, la calidad de empleo y las condiciones laborales. Todo suma a querer mejorar el nivel de vida de los ciudadanos”.

Por su parte, Fernández afirmó que para Inacoop Procoop es un programa de larga data, impulsado y trabajado por el movimiento cooperativo, que ya alcanzó los 10 años de existencia. Recordó que el cierre de empresas es una realidad conocida y que “hay un compromiso de los institutos, a solicitud de donde pertenecemos, el Ministerio de Trabajo, de llevar acciones concretas”.

En esa línea, sostuvo que el convenio “debe estar traducido en esos términos” y que su renovación “es un ejemplo de articulación de políticas públicas, de dos institutos que articulan ante las necesidades de empresas cooperativas que se traducen y trabajan con valores diferentes y pautas diferentes, pero que son empresas”.

Fernández destacó además que el nuevo Procoop implica una ampliación presupuestal de 75 millones de pesos. “Es una responsabilidad que debemos tener claro quienes tenemos la conducción política de Inacoop. Debemos cumplir con el esfuerzo que hace el Ministerio de Trabajo a través de sus institutos”, afirmó.

“Se espera que se abran las puertas de Procoop al mundo de la economía social. El programa necesita de nuestro apoyo, y el mundo de la economía social se conforma no solo con pequeños emprendimientos, sino con emprendimientos que protejan nuestros mismos principios y valores y necesitan entrar en nuestra cultura. Se necesita apoyar a todos los institutos de asistencia técnica, a todas las consejerías, a todos los técnicos que van a capacitar al movimiento cooperativo”, concluyó.

En tanto, Venturiello señaló que “quienes trabajaron en esta renovación, y en particular en lo que hace al Poder Ejecutivo, teníamos el convencimiento natural, por lo que significa y por la historia de lo que es el movimiento cooperativo, pero lo terminamos de acentuar y de ponerle toda la energía y todo lo que tenía Inefop a disposición para que se volviese a firmar este convenio”.

Agregó que el contenido principal del acuerdo es la formación en cooperativismo, la capacitación técnica y profesional para llevar adelante un emprendimiento cooperativo, así como la asistencia y el acompañamiento a las cooperativas, “todas cosas que desde el área de empresas se trabaja permanentemente con pequeñas y medianas empresas”.

Venturiello concluyó: “Ojalá que se llegue a tener un movimiento cooperativo más fuerte, respaldado y seguro. Esto es para la gente y para eso tenemos que trabajar y poner toda la política para que esto se desarrolle”.