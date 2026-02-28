Luego de varias instancias de negociación, que tuvieron lugar durante la semana, la empresa de transporte Copsa depositó el saldo restante de los salarios correspondientes al mes de enero, por lo que al día de la fecha se encuentra al día con los trabajadores. Esto fue confirmado a la diaria este sábado por el presidente del sindicato, la Asociación de Trabajadores de Copsa, Marcelo Pérez.

Pérez señaló que “luego de varias reuniones con la empresa y con las autoridades del gobierno este viernes se pagó el saldo restante”. “En la semana próxima se comenzará a trabajar para ver qué fórmulas pueden existir para el pago de los haberes de febrero”, agregó.

La empresa también adeudaba un porcentaje del pago del salario vacacional, situación que también se viene desarrollando desde hace algunos años.

Hasta ahora el sindicato había descartado la posibilidad de ejecutar medidas de lucha, ya que la realización de nuevos paros o movilizaciones podía llegar a “entorpecer” las negociaciones con la empresa y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.