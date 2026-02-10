BASF Services Americas, empresa de servicios con sede en Montevideo, tiene previsto comunicar oficialmente, durante los próximos días que llevará adelante una reestructura que significaría el despido de entre el 30% y el 40% del personal que cumple tareas actualmente, que oscila en unas 1.200 personas, según informó Subrayado este lunes.

Los despidos se darían de manera paulatina y la decisión se debería a un tema de costos y no tendría relación con la situación fiscal que actualmente tiene el país. La empresa está en Uruguay desde 2014 y sus oficinas están localizadas en la zona del World Trade Center (WTC).

En tanto, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo este martes a la diaria que la cartera tomó conocimiento de la noticia a través de la prensa. Agregó que en la empresa “no hay sindicato” y que, hasta el momento, ni la empresa ni nadie en representación de los trabajadores se comunicó con algún jerarca del ministerio.

Consideró que, como se trata de una noticia reciente, se debe esperar el transcurso de las próximas horas para que el ministerio acceda a más información y, al mismo tiempo, para que, en caso de que corresponda, existan las primeras comunicaciones de la secretaría de Estado con la empresa, por un lado, y con los trabajadores, por otro.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Luis Fernando Tabárez, dijo a la diaria que, como la empresa no tiene sindicato y la gran mayoría de los empleados de BASF son administrativos, el gremio no tiene afiliados. “Estamos tratando de acceder a más información y detalles de la decisión. La empresa tiene la base financiera y de gestión instalada en Uruguay para buena parte del mundo. Por ahora, solo eso”, agregó el dirigente.

Por otra parte, fuentes vinculadas a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay confirmaron a la diaria que BASF Services Americas es socia de la cámara y que aún no emitió ningún comunicado oficial a sus trabajadores, por lo que, por el momento, la cámara no se expresará al respecto.

En la presentación de su sitio web, BASF Services expresa: “Somos BASF, la empresa química más grande del mundo, con más de 150 años de trayectoria. En Uruguay, somos BASF Services Americas: un hub en Montevideo conformado por más de 1.000 colaboradores y colaboradoras, brindando servicios para todas las compañías de BASF en las Américas”.

Agrega: “Somos un centro de innovación, conocimiento y competencia. Brindamos servicios profesionales de finanzas, compras, reportes, logística, tecnología, recursos humanos, proyectos, comunicación, medio ambiente, seguridad y salud”.