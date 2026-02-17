El lunes, trabajadores de las empresas Montecon y Luckymont, nucleados en el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), anunciaron un paro de 24 horas frente al “poco avance después de ocho meses de negociación” en los Consejos de Salarios y “la negativa del Centro de Navegación (Cennave) de querer abordar el tema”.

En diálogo con la diaria, Álvaro Reinaldo, dirigente del sindicato, explicó que “los paros van a ser de 24 horas y por empresas”. Aplicarán esta medida de forma “esporádica para no generar una paralización total de toda la actividad en un mismo día”.

Tras el paro de 24 horas de los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata, que comenzó a las 23.00 del domingo, el sindicato de Luckymont resolvió parar desde las 20.00 del lunes hasta las 20.00 del martes, mientras que el sindicato de Montecon lo hará a partir de las 23.00 hasta la misma hora del martes.

“Y así va a ser sucesivamente con otros sindicatos”, adelantó Reinaldo. Según el dirigente, las “conexiones” con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya están establecidas, pero “alguien tiene que mover un poco la aguja” ante el “estancamiento”.

“Nosotros en un inicio pedíamos 13 jornales asegurados para la actividad. En la última reunión pasamos a pedir nueve y la contestación del Cennave fue que no, pero tampoco vienen con una contrapropuesta, una alternativa que genere un mecanismo de seguir negociando, y llega un momento en que se estanca todo”, manifestó.

El dirigente dijo que el lunes, feriado de Carnaval, solo se comunicó con las autoridades “por la formalidad” de informar sobre los paros, pero a partir del miércoles se pondrá en contacto “para poder tener una reunión lo antes posible”, y anticipó que “si se genera alguna reunión y es positiva, no es necesario seguir con las movilizaciones”.

En principio, el Supra iba a aplicar un paro de 48 horas, pero decidieron dar marcha atrás para “flexibilizar” y “dar los espacios” para que se generen reuniones con las autoridades del Cennave.