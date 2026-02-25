La Mesa Representativa del PIT-CNT se reunió este martes para analizar diversos temas, pero principalmente para definir el plan de acción para 2026, cuyos detalles serán puestos a consideración del Secretariado Ejecutivo de la central sindical.

El secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López, dijo a la diaria que “se establecieron algunos criterios que definen cuáles serán los ejes temáticos que se van a abordar durante 2026”, entre ellos, la seguridad social, “un tema que a la central sindical le preocupa en el marco del diálogo social, y la estrategia nacional para el desarrollo y cómo la organización se preparará para eso”.

En ese sentido, dijo que “está el tema del nuevo mundo del trabajo, cómo es el avance tecnológico y de qué forma impacta en los puestos de trabajo, entre otras cuestiones”, y también cómo se prepara el país para la creación de nuevos puestos de trabajo.

Sostuvo que también está incluida la iniciativa del impuesto al 1% más rico, que es “un tema central” y que “estará presente en los asuntos a abordar en los próximos meses”.

López añadió que todos esos ejes se pusieron a consideración de la Mesa Representativa y se votaron por unanimidad. De ahora en más, aclaró, “se encomendó al Secretariado Ejecutivo delinear más concretamente lo que se votó en términos generales”.

El dirigente explicó que “esto está atravesado por dos cuestiones que son muy concretas y que demandan en estas dos semanas movilizaciones grandes, como es la caravana que se va a hacer, junto con la Coordinadora Antiimperialista, por lo que está pasando en Cuba y en apoyo al pueblo cubano, y todo lo concerniente al 8 de marzo, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer”.

Con respecto a la organización y planificación del próximo 1° de Mayo, comentó que “todavía no se avanzó”. “Eso es parte de lo que tiene que ejecutar el Secretariado Ejecutivo”, agregó.

La próxima reunión de la Mesa Representativa fue fijada para el 19 de marzo. En esa instancia serán abordados los avances que el Secretariado Ejecutivo haya hecho.