Comisión de Trabajo del Senado recibe a la Unión de Trabajadores de Paycueros, el 4 de febrero, en el Parlamento.

Una delegación de trabajadores de la empresa Paycueros, representados por la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP), compareció este miércoles ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores para explicar el conflicto que mantiene con la compañía en Paysandú.

Acerca de la comparecencia en ambas comisiones, el dirigente del sindicato Carlos Bico dijo a la diaria este miércoles que “se explicó la falta de una mesa de negociación y de diálogo con la empresa, así como la postura que adoptaron, de querer descontar más horas por el paro realizado días atrás. Se explicó también cómo actualmente se viene desarrollando la producción”.

Sostuvo que, a pesar de las decisiones de la empresa, el gremio “estuvo abierto a dialogar, aun considerando los envíos a seguro de paro y las prórrogas de estos. De hecho, hay 86 trabajadores en prórroga de seguro de paro actualmente”. Consultado sobre qué devolución les hicieron los legisladores, comentó que ambas comisiones tienen previsto convocar a representantes de la empresa Paycueros para escuchar su posición.

El presidente de la comisión en Diputados, Gabriel Otero, dijo a la diaria que “la delegación explicó la situación que están viviendo, después de tantos despidos y envíos al seguro de paro. Denunciaron que la empresa tendría que dar mejores garantías para la producción, ya que el tratamiento que se le da al cuero que recibe no es completo. Se le realiza el salado solamente, y así se exporta, sin darle la mano de obra que puede dar la empresa, ya que cuenta con la infraestructura para ello”.

El legislador mencionó también que el 31 de diciembre la empresa denunció un convenio interno que tenía con los trabajadores, integrado por acuerdos y beneficios negociados de forma bipartita y tripartita. “Por si fuera poco, los trabajadores dijeron que cuando hacen un paro, por ejemplo, de cinco horas, la empresa descuenta entre siete y ocho horas porque argumenta que en esas horas se perdió producción, cuando la empresa y los trabajadores no tienen ningún acuerdo por productividad”, dijo.

En tanto, el presidente de la comisión en el Senado, Gustavo González, dijo a la diaria que “la situación de los trabajadores es muy delicada, sobre todo por cómo repercute el tema del seguro de paro en Paysandú”. “Denunciaron varios temas. Se espera por una reunión en el Ministerio de Trabajo con la patronal, que ha fracturado todo puente de negociación con el sindicato”, señaló.

Agregó que “la incertidumbre de los trabajadores es mayúscula” y recalcó que “la empresa está enviando el cuero a China con sal, sin tratamiento alguno y sin una plusvalía que deje más valor por el trabajo de la mano de obra nacional. El panorama es bastante difícil. Se evaluará, después de la instancia ministerial si se puede flexibilizar el diálogo y la negociación”.

Por su parte, y sobre este asunto entre los trabajadores y la empresa, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, dijo en una rueda de prensa este miércoles en el Parlamento, que este jueves habrá una reunión en la que se recibirá a la delegación de trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Además, en esa instancia posiblemente participen representantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El secretario de Estado agregó que esa reunión está convocada “a los efectos de buscar mecanismos de salida que permitan paliar la situación, para afectar lo menos posible la industria nacional, los puestos de trabajo y permitir el desarrollo en algunos departamentos clave”.