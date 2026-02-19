Los funcionarios nucleados en la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) no tomarán medidas por el momento, pese a que, al día de hoy, solo percibieron el 40% del salario correspondiente a enero, según explicó a la diaria el dirigente sindical Marcelo Pérez.

“Por ahora no hay medidas. Estamos dialogando entre los compañeros y analizando qué hacer. Si tomamos medidas, estamos en la misma, porque el que pierde es el trabajador. No es por ahí”, dijo. Agregó que entre los trabajadores hay quienes prefieren adoptar medidas, mientras que otros rechazan esa opción. Al respecto, resaltó que, si se realiza un paro, “el trabajador pierde el doble”, ya que no solo no cobra la jornada de paralización, sino que también pierde el presentismo.

“No es que se hace un paro de tres horas, como se hacía antiguamente, y nos reintegramos para seguir trabajando. Ahora se pierden dos días, se detengan las tareas por tres horas o por un día entero, y eso afecta el bolsillo del trabajador”, sostuvo.

Comentó que la última reunión con representantes de la empresa fue este martes 17 y que allí la compañía “no aportó nuevas alternativas o soluciones a la situación” que atraviesan los empleados. “El que tendría que brindar la solución es el gobierno”, afirmó el dirigente sindical.

Agregó que una posible salida tiene que ver con la aplicación y ajustes de la paramétrica que rige para el sistema de transporte. Señaló que todas las empresas del sector suburbano atraviesan dificultades, pero que Copsa “lo sufre más”, ya que abarca prácticamente el 50% del mercado.

Consultado sobre si el Ministerio de Trabajo intervino en los últimos días, teniendo en cuenta que la empresa incumplió los acuerdos alcanzados para pagar los salarios en los primeros días hábiles de cada mes, respondió que no. Afirmó que la situación de impagos y pagos fuera de fecha “ya lleva 12 años”, dado que comenzó en 2014.

“Ya nadie encuentra una solución en este tema para el trabajador”, afirmó Pérez. Sobre la próxima reunión de la Mesa Ejecutiva del sindicato, señaló que se realizará este viernes, cuando continuarán analizando la situación.