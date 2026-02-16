Los trabajadores nucleados en el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) anunciaron un paro de 24 horas que comenzó a las 23.00 del domingo y se extenderá hasta la misma hora de este lunes.

Álvaro Reinaldo, dirigente del sindicato, dijo a la diaria que afecta únicamente a la Terminal Cuenca del Plata (TCP), pero “en las próximas horas y en los próximos días seguramente se sumen otros sindicatos haciendo exactamente lo mismo”. “Decidimos no hacerlo todos el mismo día, sino ir haciéndolos de a poco, también para dar margen a las negociaciones y que se dé la apertura a que nos llamen a negociar y a que el Centro de Navegación (Cennave) cambie un poco su posición”, sostuvo.

El conflicto está enmarcado en “el poco avance después de ocho meses de negociación” en los Consejos de Salarios y se vincula directamente con el reclamo por jornales asegurados, puesto que “el punto de la estabilidad laboral es el único y es el primordial”. Aseguró que desde el sindicato están “flexibilizando el pedido” y, a pesar de que inicialmente comenzó en 13 jornales asegurados, el jueves bajaron esa cifra hasta nueve, aunque “la respuesta fue la misma, que no”: “Tampoco traen una contrapartida, una contrapropuesta, algo que se empiece a mover de un lado y del otro para poder llegar a un punto medio”, sostuvo Reinaldo.

“Desde el inicio dijimos que íbamos a aceptar las pautas del Poder Ejecutivo en cuanto a lo económico y salarial, pero le pusimos énfasis a la estabilidad laboral. Es lo que está trancando la mesa de negociación, que el Cennave no quiera abordar el tema, quiera dejarlo para otra instancia fuera de los Consejos de Salarios, y nosotros entendemos que el Consejo de Salarios es el lugar indicado para hacer ese tipo de reclamaciones”, sostuvo sobre el contrapunto.

Mónica Ageitos, presidenta del Cennave, dijo a la diaria que la diferencia radica en el ámbito de negociación y dijo que el tema “tiene antecedentes”. Explicó que tras intentar su regulación a través del artículo 116 de la ley 19.535, se derogó y el sistema de trabajo vigente tomó su forma a partir de un acuerdo que se ratificó el 31 de julio de 2019 en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Plantea tres escalas: en la primera -de uno a cinco jornales en el mes- se paga lo efectivamente trabajado; a partir de la sexta convocatoria, las empresas están obligadas a convocar nueve veces a los trabajadores y, a partir del décimo, cobran 13: “Lo que sucede es que si yo en el día 7, 8 y 9 no tengo trabajo lo que voy a hacer es pagar sin trabajar”, sostuvo. Agregó que en 2024 se realizó una erogación de “más de 600.000 dólares de jornales no trabajados”, aunque “respetaron el sistema y se mantiene”.

El año pasado y con el inicio de las negociaciones en el Consejo de Salarios, “el sindicato vino con su plataforma e hizo mucho énfasis en las 13 convocatorias”. El Cennave coincidió en “establecer una comisión [...] en que se estudie cada una de las situaciones para ver si es posible modificar las convocatorias”, por lo que prevén que las negociaciones se instalen en ese ámbito para que se “estudie seriamente”, además de mantener el acuerdo original en marcha, que está “vigente hasta que las partes se pongan de acuerdo en otra cosa”. “Nunca nos negaríamos a negociar”, reafirmó, aunque “en principio es complicado hablar de modificar este acuerdo”.

“Ellos están de acuerdo en hacer una comisión, pero nos dicen ‘primero asegúrenos tantos jornales’. No, es al revés, primero trabaja la comisión y establece qué es lo que se puede modificar y luego se modifica. Yo no puedo modificar antes de crear la comisión. Es lo que nosotros estamos intentando explicar. La voluntad está, siempre ha estado, pero necesitamos tener una órbita donde se estudie bien porque tampoco podemos cargar al puerto de costos que luego lo hacen imposible de competir”, indicó.

Aseveró que, si un estibador trabajó seis jornales y cobró nueve, significa que “cobra un salario mínimo nacional” pero “el promedio de carga-descarga de la carga general son unas 60 horas”: “Es muy difícil que una empresa pueda asegurar 13 jornales cuando tiene 60 horas de trabajo en ese buque. Lo que hacen normalmente los trabajadores es trabajar en distintas empresas durante el mes”, acotó.

El Supra contiene casi 40 empresas entre terminales y depósitos portuarios solamente en Montevideo y hay actividad en Nueva Palmira, sector de igual forma inmerso en la misma negociación por lo que “también les va a tocar en su momento”, aunque TCP es la única empresa paralizada a día de hoy.

La directora nacional de Trabajo del MTSS, Marcela Barrios, dijo a la diaria Radio el viernes que la 11ª ronda de negociación colectiva tiene “el 95% de mesas de esa ronda que cerraron” y, en aquellas todavía abiertas, “nadie nos ha pedido que votemos o cerremos”, sino que “la dinámica ha ido llevando a que todavía estén negociando”.

Consultada sobre la posibilidad de lo anterior, Ageitos indicó que negocian “desde 2005” porque en ese año no tenían “la gimnasia necesaria” para hacerlo: “Tenemos, desde 2005 hasta hoy, un 140% de aumento en salarios. La voluntad está, lo que pasa es que realmente se ha hecho más largo de lo que nosotros esperábamos. Normalmente en diciembre tenemos cerrado un acuerdo con el sindicato. Hoy estamos en febrero, pero la voluntad está ahí”, cerró. En 2023, el Centro de Navegación pidió al MTSS ir a votación para cerrar la mesa.